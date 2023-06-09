Космос приземлили в суде

В Тверской суд Москвы поступило уголовное дело бывшего директора института технологического развития ракетно-космической промышленности Московского государственного технологического университета «Станкин» (МГТУ «Станкин») Григория Зусева и коммерческого директора ООО «ТСД-сервис» Алексея Топоркова. Их обвиняют в хищении 105,8 млн руб. из средств, выделенных на реализацию госкорпорацией «Роскосмос» Федеральной космической программы. Своей вины подсудимые не признают, утверждая, что все этапы исполнения работ по контракту велись под строгим контролем военной приемной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Зусев

Фото: Алексей Герасимов Григорий Зусев

Фото: Алексей Герасимов

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило 2 июня 2021 года. Поводом послужили материалы проверки работы университета госкорпорацией «Роскосмос», проведенной осенью 2020 года. Особое внимание проверяющих было уделено выполнению договора между ФГУП «НПО "Техномаш"» (головное предприятие «Роскосмоса» по технологическому обеспечению создания ракетно-космической техники) и институтом, предусматривавшего проведение «Станкином» опытно-конструкторских работ «Прогресс-2025» — АФУ-С с целью совершенствования характеристик ракетно-космической техники для увеличения сроков ее эксплуатации.

Сумма контракта составляла 135 млн руб., однако следствие посчитало, что реальных работ было проведено не более чем на 30 млн руб. Между тем НПО с декабря 2017 по декабрь 2019 года перечислило полную стоимость работ на расчетные счета «Станкина». Разницу в цене — 105,8 млн руб.— следствие посчитало похищенной.

В начале директор института технологического развития ракетно-космической промышленности МГТУ «Станкин» Григорий Зусев проходил по делу свидетелем. Но в августе того же года он был задержан и по решению Тверского суда отправлен под домашний арест. Ему вменили в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, умысел на хищение госсредств у господина Зусева возник чуть ли не с 2017 года, с того момента, когда ему стало известно о желании руководства НПО провести работы по программе «Прогресс-2025» — АФУ-С. А получив контракт, он устроил так, что субподрядчиком работ стало ООО «ТСД-сервис», где работал его хороший приятель Алексей Топорков.

В ГСУ считают, что господин Зусев поручил Алексею Топоркову заняться составлением липовой отчетности о проведенных работах. При этом, по материалам дела, меньшую часть получаемых от института средств он велел переводить на счета ряда других субподрядчиков, выполнявших работы реально, а большую — на счета подставных компаний с целью их дальнейшего обналичивания и присвоения.

Как уже сообщал “Ъ”, по истечении года Григорий Зусев был переведен из-под домашнего ареста под запрет определенных действий. Эту же меру пресечения Тверской суд избрал и его предполагаемому сообщнику Топоркову.

Оба вины не признали. Так, Григорий Зусев заявил “Ъ”, что решение о выборе в качестве субподрядчика работ ООО «ТСД-сервис» было обусловлено не приятельством с Топорковым, а выгодными условиями выполнения проекта — другие организации якобы запрашивали за работы не менее 200 млн руб. Кроме того, он категорически не согласен с мнением эксперта из АО «Агат», давшего оценку исполненной институтом и ООО работы. При этом адвокаты и их подзащитные подвергают сомнению саму компетентность эксперта.

Так, подчеркивают адвокаты, отвечая на вопросы, поставленные следствием, эксперт не смог определить работоспособность спроектированного институтом продукта, написав в отчете, что «оборудование не включал». Но при этом выразил уверенность, что оно «не работоспособно». И это, отмечают защитники, несмотря на то что до него «военная приемка полтора месяца проверяла функционирование изделия, подписав все протоколы и соответствующие акты». Не смог, по словам адвокатов, эксперт ответить и на вопрос, полезна ли была изготовленная продукция. Хотя на него уже ответили члены военной приемной комиссии. При этом адвокат Сергей Ахундзянов заметил “Ъ”, что уже ловил эксперта по данному делу на некомпетентности в другом процессе, благодаря чему его бывший подзащитный был оправдан.

Сам господин Зусев утверждает, что не подписывал контракт, а лишь «вел техническую часть работы». «Я ни бухгалтерии не касался, ни давал каких-либо указаний финансово-экономическим службам,— заметил “Ъ” экс-директор.— Да и претензий у заказчика не было ни ко мне, ни к заместителю по экономике и финансам». При этом, отвечая на вопрос об объективности стоимости проекта в 135 млн руб., Григорий Зусев заявил, что определение цены вообще не входило в его компетенцию, поскольку «Роскосмос» сам назначал цену. «Там множество высокопоставленных лиц согласовывали цену работ,— заявил “Ъ” господин Зусев.— И она была указана нам вместе с требованиями и нормативами по расходу "Станкином" отпущенных средств. А в процессе выполнения работ сотрудники "Роскосмоса" принимали отчетность о трате денег и со всем согласились». При этом господин Зусев утверждал, что изменить цену трат на проект в госкорпорации крайне сложно: «Надо пройти множество инстанций и согласований, и это не входило в мою компетенцию».

Алексей Соковнин