Ученого выпустили из дома

Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы на завершающем этапе расследования изменил бывшему директору Института технологического развития ракетно-космической промышленности Московского государственного технологического университета «Станкин» Григорию Зусеву меру пресечения с домашнего ареста на более мягкую — запрет определенных действий. Произошло это после того, как господин Зусев, не признающий свою вину в хищении 100 млн руб., дал следствию развернутые показания об обстоятельствах выполнения работ в рамках Федеральной космической программы.

С ходатайством об изменении 44-летнему Григорию Зусеву меры пресечения на более мягкую в Тверской суд обратился следователь 12-го отдела (по расследованию экономических преступлений) ГСУ ГУ МВД России по Москве, в производстве которого находится уголовное дело. По словам представителя полицейского главка, поводом для такого ходатайства является тот факт, что предварительное следствие по делу находится на завершающем этапе, а все доказательства вины фигуранта уже собраны. Таким образом, считают в ГСУ, господин Зусев не сможет повлиять на ход расследования, с чем согласился и представитель прокуратуры. Защита экс-директора института, как и он сам, возражать не стали, но при этом просили суд не запрещать господину Зусеву общаться по телефону и пользоваться интернетом по бытовым и рабочим вопросам.

Выслушав стороны, суд признал, что обстоятельства ранее избранного домашнего ареста господина Зусева в настоящее время изменились, обвиняемый не противодействует следствию и своим поведением доказал, что не намерен скрываться и уничтожать собранные доказательства, а напротив, заинтересован в объективном расследовании.

Основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) 2 июня 2021 года, фигурантом которого впоследствии стал Григорий Зусев, послужили материалы проверки ФСБ РФ, в ходе которой оперативники заподозрили экс-директора в завышении стоимости работ. Программа предусматривала проведение опытно-конструкторских работ «Прогресс-2025» — «АФУ-С», направленных на совершенствование характеристик ракетно-космической техники с целью увеличения сроков эксплуатации космических аппаратов.

Изначально расследование велось по факту хищения бюджетных денег, и фигурантов в нем не было. Однако 25 августа 2021 года оперативниками был задержан Григорий Зусев, которого для проведения следственных действий доставили в столичное ГСУ ГУ МВД. При этом суд счел неубедительными доводы следствия о необходимости заключить господина Зусева под стражу, удовлетворив просьбу адвоката о его домашнем аресте.

По версии следствия, господин Зусев с сообщниками ввели в заблуждение руководство НПО «Техномаш» (головное научно-исследовательское предприятие «Роскосмоса» по технологическому обеспечению создания ракетно-космической техники), сообщив ему о необходимости выполнения части работ по госконтракту сотрудниками института «Станкина», при этом, по версии следствия, завысив их стоимость. В итоге был заключен контракт на 135 млн руб. По этому договору НПО с декабря 2017 года по декабрь 2019 года перечислило на расчетные счета «Станкина» оговоренную в контракте сумму, из которой, по данным правоохранителей, более 1 млн руб. было переведено на подконтрольную злоумышленниками фирму «ТСД-сервис».

Кроме того, как было установлено комплексной технико-экономической экспертизой, проведенной в сентябре 2020 года, реальная стоимость выполненных по контракту работ составляла не более 30 млн руб. Таким образом, по подсчетам следствия, «Роскосмосу» был причинен ущерб на сумму 105 млн руб.

Адвокат Алексей Подковкин смягчение меры пресечения своему подзащитному объяснил не только данными им развернутыми показаниями, но и истечением предельного срока пребывания под домашним арестом. «А вот завершающая стадия расследования еще под вопросом»,— засомневался защитник. По его словам, с ноября прошлого года следствие проводит экспертизу, которую до сих пор не могут завершить. Причем ее проведение почему-то было поручено АО «Организация "Агат"» (головной экономический научно-исследовательский институт ракетно-космической промышленности), подчиненному «Роскосмосу», то есть зависимому от потерпевшей по делу стороны. Адвокат Подковкин полагает, что экспертиза не станет допустимым доказательством.

Юрий Сенаторов