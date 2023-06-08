Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны показало командующего запорожским направлением спецоперации генерал-полковника Романчука

Минобороны России сегодня, 8 июня, опубликовало видеоинтервью с командующим группировкой на запорожском направлении генералом-полковником Александром Романчуком. В опубликованном ведомством видео он рассказал о ходе боев. Ранее о командующем запорожским направлением не сообщалось.

«Вчера вечером верховный главнокомандующий связывался с командующим войск военного округа, тот подробно доложил ему обстановку на нашем направлении. Сегодня утром начальник Генштаба доложил президенту о результатах ночного боя»,— сказал господин Романчук.

По словам господина Романчука, украинская механизированная бригада из четырех батальонов попыталась атаковать российские позиции под Ореховом. Господин Романчук утверждает, что российская разведка и спецназ раскрыли намерения ВСУ, после чего их атаковали артиллерией и авиацией, а прорвавшиеся танки напоролись на минные поля.

Александр Романчук утверждает, что бой продолжался всю ночь, украинских военных отбросили. После Владимиру Путину оперативно доложили о ситуации.

Александр Романчук

Александр Романчук

Фото: Министерство обороны РФ

Александр Романчук

Фото: Министерство обороны РФ

6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение последних дней ВСУ пытались перейти в контрнаступление. По его словам, контрнаступление удалось отразить на всех участках. В тот же день он также сообщал, что в результате боев погиб 71 российский военный, еще 210 были ранены.

Сегодня, 8 июня, Сергей Шойгу также сообщил, что 1,5 тыс. украинских военных и 150 единиц бронетехники попытались прорвать оборону российских войск в Запорожской области. По его словам, украинские силы отбросили благодаря «превентивному удару артиллерии» и авиации.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...