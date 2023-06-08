Минобороны показало командующего запорожским направлением спецоперации генерал-полковника Романчука

Минобороны России сегодня, 8 июня, опубликовало видеоинтервью с командующим группировкой на запорожском направлении генералом-полковником Александром Романчуком. В опубликованном ведомством видео он рассказал о ходе боев. Ранее о командующем запорожским направлением не сообщалось.

«Вчера вечером верховный главнокомандующий связывался с командующим войск военного округа, тот подробно доложил ему обстановку на нашем направлении. Сегодня утром начальник Генштаба доложил президенту о результатах ночного боя»,— сказал господин Романчук.

По словам господина Романчука, украинская механизированная бригада из четырех батальонов попыталась атаковать российские позиции под Ореховом. Господин Романчук утверждает, что российская разведка и спецназ раскрыли намерения ВСУ, после чего их атаковали артиллерией и авиацией, а прорвавшиеся танки напоролись на минные поля.

Александр Романчук утверждает, что бой продолжался всю ночь, украинских военных отбросили. После Владимиру Путину оперативно доложили о ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Романчук

Фото: Министерство обороны РФ Александр Романчук

Фото: Министерство обороны РФ

6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение последних дней ВСУ пытались перейти в контрнаступление. По его словам, контрнаступление удалось отразить на всех участках. В тот же день он также сообщал, что в результате боев погиб 71 российский военный, еще 210 были ранены.

Сегодня, 8 июня, Сергей Шойгу также сообщил, что 1,5 тыс. украинских военных и 150 единиц бронетехники попытались прорвать оборону российских войск в Запорожской области. По его словам, украинские силы отбросили благодаря «превентивному удару артиллерии» и авиации.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».