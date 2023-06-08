Чем известен генерал Александр Романчук

Минобороны России 8 июня опубликовало видеоинтервью с командующим группировкой на запорожском направлении генерал-полковником Александром Романчуком. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ

Романчук Александр Владимирович родился 15 апреля 1959 года в Луганске. В 1980 году окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище, в 1989-м — Военную академию бронетанковых войск имени Малиновского, в 2008-м — Академию Генштаба.

С 2003 по 2006 год был командиром 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии имени Ю. В. Андропова. С июня 2008 года — заместитель, а затем начальник штаба 41-й общевойсковой армии, дислоцированной в Новосибирске.

С августа 2010 по январь 2011 года — исполняющий обязанности командующего войсками 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа, в состав которого вошли воинские части бывшего СибВО, расположенные на территории Забайкальского края. 9 января 2011 года назначен командующим 29-й общевойсковой армией.

В июле 2014 года назначен заместителем командующего войсками Южного военного округа. В 2016 году был главным военным советником в Сирии. В 2019 году назначен начальником Военного учебно-научного центра сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ».

В феврале 2023 года Александру Романчуку присвоено звание генерал-полковника.

Награжден орденами Мужества, «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с изображением мечей, медалью «Участнику военной операции в Сирии». Заслуженный военный специалист РФ.