Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Курс доллара превысил 82 руб. впервые с 17 апреля

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 82 руб. В последний раз американская валюта находилась на этом уровне 17 апреля. Курс евро впервые с 4 мая превысил 88 руб.

Стоимость доллара на 7:15 выросла на 19 коп., до 82,18 руб. Евро торгуется на уровне 88,01 руб. (+36 коп.).

В мае объем торгов с основными валютами составил на Мосбирже более 6,1 трлн руб. Больше всего выросла активность инвесторов в юане. Объем торгов увеличился на 17%, до 2,49 трлн руб., а доля впервые превысила 40%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Юань борется за место на рынке».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...