Курс доллара превысил 82 руб. впервые с 17 апреля

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 82 руб. В последний раз американская валюта находилась на этом уровне 17 апреля. Курс евро впервые с 4 мая превысил 88 руб.

Стоимость доллара на 7:15 выросла на 19 коп., до 82,18 руб. Евро торгуется на уровне 88,01 руб. (+36 коп.).

В мае объем торгов с основными валютами составил на Мосбирже более 6,1 трлн руб. Больше всего выросла активность инвесторов в юане. Объем торгов увеличился на 17%, до 2,49 трлн руб., а доля впервые превысила 40%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Юань борется за место на рынке».

Леонид Уварчев