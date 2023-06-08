Минздрав подтвердил 101 случай отравления суррогатным сидром

По всей России суррогатным алкоголем «Мистер Сидр» отравился 101 человек. Число погибших от отравления увеличилось до 31 человека. Такие данные привел ТАСС со ссылкой на Минздрав. Среди отравившихся сидром — беременная женщина и четыре подростка. Трое находятся в крайне тяжелом состоянии, 25 человек — в тяжелом. Одного человека выписали.

Как установило следствие, ядовитый сидр изготавливали из спиртосодержащей жидкости, украденной со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Полиция изъяла партию жидкости из оборота еще в 2012 году, затем она была отправлена на склад, откуда ее украли.

Сержант, охранявший склад МВД, был арестован, а замначальника управления МВД по Самарской области Юрий Сафронов, курировавший тыловые подразделения, был уволен министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.

Алкоголь под маркой «Мистер Сидр» выпускала самарская компания «Анди» на частном пивоваренном заводе «Варка». Ее владельца Анара Гусейнова, который был ранее обвинен по административной статье за оборот алкоголя без документов, арестовали до 4 августа.

Первые случаи отравления алкогольным напитком были зафиксированы 5 июня. В пробах «Мистера Сидра» нашли примеси этилбутирата и метанола. Партии опасного алкоголя изъяли в 11 регионах России.

Подробнее об отравлениях суррогатным сидром — в материале «Ъ».

Анастасия Ларина