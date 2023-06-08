Формальности для завершения банкротства Тамбовского завода металлоконструкций может оплатить местная администрация

Арбитражный управляющий некогда крупного, но с 2015 года находившегося в кризисе производителя стройматериалов ООО «Стройсталь — Тамбовский завод металлических конструкций» (ТЗМК) планирует добиваться взыскания с администрации Тамбовского района порядка 540 тыс. руб. за процедуры, связанные с завершением многолетнего банкротства предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Управляющий Игорь Вышегородцев получил исполнительный лист (копия есть у «Ъ-Черноземье») на взыскание с администрации 520 тыс. руб. «неосновательного обогащения», а также проценты за пользование «чужими денежными средствами» и судебные расходы. Он намерен обратиться в суд с иском о принуждении администрации исполнить ранее оформленное требование, сообщил «Ъ-Черноземье» господин Вышегородцев.

Ранее, напомним, из-за проблем с хранением документов ТЗМК в государственном архиве администрации некоторое время затягивался процесс завершения основного дела о банкротстве предприятия. Управляющий сообщал, что районная администрация «в течение двух лет уклоняется от приема» в архив документов по личному составу бывших работников завода, требуя оплатить их хранение. Он же настаивал, что местные власти должны сделать это бесплатно, поскольку «использование денежных средств банкрота в процедуре строго регламентировано законом». В итоге управляющий был вынужден оплатить услуги администрации, но затем начал оспаривать ее действия в районном и арбитражному судах. Впоследствии они встали на сторону истца, признав его право на возврат денег за услугу, которую должны были оказать бесплатно.

Господин Вышегородцев заявил «Ъ-Черноземье», что таким образом он намерен «создать для других арбитражных управляющих судебную практику о том, что местные администрации должны принимать документы в архив бесплатно»

Банкротство ТЗМК завершилось в 2022 году. В ходе него были полностью удовлетворены требования кредиторов первой очереди (в нее включают долги по зарплате) на 351,7 тыс. руб. Однако долги перед остальными кредиторами из второй и третьей очередей (в том числе недоимки по налогам) на 316,2 млн руб. были погашены на менее 1%.

Впервые о банкротстве ТЗМК стало известно, когда в декабре 2017 прокуратура по заявлению его конкурсного управляющего проводила полицейскую проверку признаков преднамеренного банкротства предприятия. Одним из основных кредиторов был Сбербанк, который и подал иск о банкротстве из-за долгов в 97 млн руб. Позднее ТЗМК погасил этот долг (4258724). Оставшиеся задолженности перед другими контрагентами на более 300 млн руб. остались невыплаченными.

О претензиях к банкротству предприятия и его деятельности — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте