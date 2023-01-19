Банкротство Тамбовского завода металлоконструкций завершилось без выплаты долгов на 300 млн рублей

Как стало известно «Ъ-Черноземье», в конце декабря 2022 года в арбитражном суде Тамбовской области завершился последний судебный процесс, связанный с банкротством некогда крупного, но с 2015 года находившегося в кризисе производителя стройматериалов ООО «Стройсталь — Тамбовский завод металлических конструкций» (ТЗМК). Суд постановил взыскать 520 тыс. руб. «неосновательного обогащения» с администрации Тамбовского района — из-за проблем с хранением документов предприятия в ее архиве некоторое время затягивался процесс завершения основного дела о банкротстве ТЗМК.

Ранее арбитраж вынес решение о завершении на ТЗМК процедуры конкурсного производства и прекратил рассмотрение основного дела.

Как сообщается в соответствующем определении, в ходе банкротства были полностью удовлетворены требования кредиторов первой очереди (в нее включают долги по зарплате) на 351,7 тыс. руб. Однако долги перед остальными кредиторами из второй и третьей очередей (в том числе недоимки по налогам) на 316,2 млн руб. были погашены на менее 1%.

«Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. Таковыми считаются также требования, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в суд,— сказано в определении тамбовского арбитража.— Имущество и денежные средства у должника отсутствуют, доказательств наличия иного имущества, а также возможности его обнаружения в материалах дела не имеется».

О банкротстве ТЗМК стало известно, когда в декабре 2017 прокуратура по заявлению его конкурсного управляющего проводила полицейскую проверку признаков преднамеренного банкротства предприятия. Одним из основных кредиторов был Сбербанк, который и подал иск о банкротстве из-за долгов в 97 млн руб. Позднее ТЗМК погасил этот долг. Оставшиеся задолженности перед другими контрагентами на более 300 млн руб. остались невыплаченными.

О претензиях к банкротству предприятия и его деятельности — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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