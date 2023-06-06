Петербургского студента, поджегшего военкомат в день объявления частичной мобилизации, отправили на принудительное лечение в колонии

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в умышленном уничтожении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ) студента первого курса одного из петербургских вызов Виктора Мельникова. За бросок «коктейля Молотова» в здание воекомата под Ломоносовым его приговорили к 1,5 годам колонии и принудительному психиатрическому лечению в ней.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года в колонии-поселении. К месту отбывания наказания Мельников направлен под конвоем. Также, суд назначил Мельникову по месту отбытия наказания амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра»,— сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга во вторник, 6 июня.

Сам Мельников признал вину в полном объеме, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.

Как установил суд, молодой человек изготовил в домашних условиях горючую смесь и 21 сентября поджег здание, принадлежащее Минобороны. Сумму ущерба оценили как минимум в 250 тыс. рублей. При этом как выяснилось позднее, сами помещения военкомата, которые были его целью, были расположены в соседнем здании.

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