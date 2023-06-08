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Бывший вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев получил назначение в Херсонскую область

Игорь Чагаев, который до апреля текущего года занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края по вопросам внутренней политики, назначен первым заместителем главы Херсонской области, сообщил «Ъ» источник в администрации края на условиях анонимности. Официальных данных о назначении на информационных ресурсах Херсонской области пока нет.

Игорь Чагаев

Игорь Чагаев

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Игорь Чагаев

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Игорю Чагаеву 36 лет, он уроженец города Лабинска Краснодарского края, окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». Начал карьеру в качестве координатора работы с молодежью муниципального учреждения «Центр по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи», с 2009 года был депутатом совета Лабинского района, в 2016-м перешел на работу в администрацию Лабинского района, был заместителем главы, а с 2018 года — главой муниципалитета.

В 2019 году господин Чагаев перешел на работу в администрацию Краснодарского края в должности руководителя департамента внутренней политики региона. С сентября 2020-го Игорь Чагаев занимал пост заместителя главы Краснодарского края по вопросам внутренней политики. 27 апреля этого года ушел в отставку с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».

Игорь Чагаев не первый высокопоставленный чиновник из Краснодарского края, занявший руководящую должность на новых территориях РФ. В ноябре 2022 года бывший мэр Краснодара, а ранее — первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко стал главой правительства Херсонской области.

Анна Перова, Краснодар

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