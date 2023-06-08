В Самаре доцент вуза задержан по подозрению в получении взятки от студентов

Возбуждено уголовное дело о получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) в отношении доцента кафедры самарского вуза. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По версии следствия, 25 мая 2023 года подозреваемый в кабинете учебного корпуса незаконно получил через посредника в рамках оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент", взятку от студентов в виде денег на общую сумму 225 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

Деньги передавались за проставление учащимся отметок об успешной сдаче зачета без его фактического проведения. Подозреваемый задержан.

Фигурант дела не сознается в преступлении. Решается вопрос об его аресте.

Ранее в столице соседнего с Самарской областью Оренбуржья доцент вуза был признан виновным во взяточничестве. Ему вменили 16 эпизодов преступления.

Георгий Портнов