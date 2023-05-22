Доцент оренбургского вуза признан виновным во взяточничестве

В понедельник Ленинский районный суд Оренбурга огласил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении доцента кафедры местного вуза. Он признан виновным в 16 эпизодах получения должностным лицом лично взятки в значительном (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и крупном размере за незаконные действия (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

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Подсудимый приговорен к двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он также на четыре с половиной года лишен права «заниматься преподавательской деятельностью, связанной с приемом зачетов, экзаменов, контрольных и курсовых работ в образовательных учреждениях». Кроме того, ему назначен штраф на сумму один млн руб.

Суд и следствие установили, что с 2019 по 2021 год обвиняемый получил взятки от 17 студентов за сдачу зачета. В общей сложности он незаконно заработал один млн руб., выяснили силовики.

В суде доцент вуза признал себя виновным и раскаялся в преступлении. Он также принес публичные извинения в СМИ.

Ранее в Оренбурге студента и педагога колледжа заподозрили во взяточничестве. Незаконное вознаграждение передавалось за выпускную квалификационную работу и допуск к сдаче итоговых госэкзаменов.

Георгий Портнов