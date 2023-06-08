Роботакси начало движение

Комфорт, безопасность и низкая стоимость — одна из первых пассажирок беспилотного такси «Яндекса» в столице поделилась с “Ъ FM” впечатлениями о поездке. IT-гигант 7 июня запустил эксперимент с участием обычных москвичей. Пока автономный транспорт доступен только в Ясенево на юго-западе города. Автомобилем управляет искусственный интеллект, но водитель присутствует в машине на случай нештатной ситуации. Стоимость фиксирована — 100 руб. Выбор точки отправления и назначения при этом ограничен — всего 40 вариантов. Однако в соцсетях восторг от новинки разделяют не все. Вопросы, которые появились у пользователей, задал специалистам Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Утро среды у москвички Натальи началось с необычного приветствия голосового помощника Алисы: «Доброе пожаловать в роботакси "Яндекса". Пожалуйста, пристегнитесь».

Беспилотное такси «Яндекса» без происшествий доставило девушку в пункт назначения. Тестовое путешествие, правда, длилось четыре минуты и обошлось всего в 100 руб. — стоимость в рамках эксперимента фиксированная. Эмоциями от поездки Наталья поделилась с “Ъ FM”:

«В интернете я увидела, что можно записаться онлайн, и подала заявку. Мне пришло письмо с приглашением воспользоваться услугой. Очень интересно, когда машина едет сама. Конечно, портит впечатление водитель за рулем, который не создает иллюзию, что авто едет без помощи человека. Но все равно очень необычные ощущения, особенно когда видишь, что у водителя руки не на руле и на педаль газа он не нажимает.

Поездка была очень плавная, без резких движений, которые может делать водитель такси. Все было очень комфортно».

Первыми в России опробовать беспилотное такси смогли жители наукограда «Иннополис» в Татарстане в далеком теперь уже 2018 году. С той поры робот совершил более 60 тыс. поездок и успел попасть в аварию, однако виновным в ней признали не искусственный интеллект, а пресловутый человеческий фактор. И вот беспилотный перевозчик добрался до Москвы, но переживать о том, что такое такси захватит столичные дороги, пока не стоит, считает председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок Богдан Коношенко:

«Когда по улицам будут ездить беспилотные автомобили, обстановка на дорогах станет безопаснее из-за отсутствия человеческого фактора. Программа не даст такси выехать на встречную полосу, нарушить скоростной режим. Из-за этого в основном и происходят аварии. Но данные перспективы я оцениваю как не очень, наверное, близкие. Думаю, уйдут годы на то, чтобы таких машин стало больше, и чтобы они действительно научились ездить совсем без водителя. Для этого нужна и другая законодательная база, и целый набор инфраструктурных решений».

Оптимизма специалистов по поводу роботакси разделяют, судя по соцсетям, не все москвичи. В комментариях они задаются вопросом: как при таких сбоях в навигации беспилотный автомобиль будет безопасно передвигаться? Главный аналитик Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин объясняет, что, во-первых, эти проблемы не будут длиться вечно, а, во-вторых, работа таких авто устроена сложнее:

«Спутниковая навигация для них — один из источников информации, причем он носит скорее справочный характер. Роботакси ориентируются по цифровой карте местности — 3D-модели. Поэтому GPS для них важен, но авто на самом деле идентифицирует себя в пространстве не с помощью спутниковой технологии».

Поездки на роботакси, по прогнозам аналитиков, должны стоить на 30% дешевле. Но насколько такие технологии экономически выгодны, еще нужно проверить, продолжает аналитик Андрей Ионин:

«Человек, находящийся за рулем в такси, не только управляет автомобилем, но и выполняет целый ряд других функций. Совершает мелкий ремонт в дороге, при необходимости ставит детское кресло, помогает людям с ограниченными возможностями сесть в машину, грузит багаж, охраняет автомобиль. Неправильно считать, что если водителя убрали, то на его зарплате сэкономили».

Тем временем к столичным водителям такси появилось новое требование. С 1 сентября их начнут проверять на знание адресов ключевых мест города —памятники культуры, объекты образования, спорта и транспорта, медицинские и образовательные учреждения, а также здания органов государственной власти. Роботу такие тесты устраивать, очевидно, не придется.

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