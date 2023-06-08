В Нижегородской области решили отстреливать чаек для борьбы с птичьим гриппом

Озерных чаек разрешили отстреливать в Нижегородской области, чтобы бороться с птичьим гриппом. Соответствующие поправки в закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов» экстренно приняли депутаты на заседании регионального законодательного собрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Закон принят со сроком действия год, он позволит оперативно вводить карантин из-за птичьего гриппа и ликвидировать очаги инфекции. Решение было принято после консультаций со специалистами.

Птичий грипп был обнаружен 22 мая в трупе черноголовой чайки на Добровском пруду в Шарангском районе. От вируса погибло более 150 птиц. Специалисты утилизировали их тушки, дезинфицировали территорию и организовали у очага круглосуточный пост. Введением жестких карантинных мер нижегородские власти пытаются избежать повторения ситуации в республике Марий Эл, где из-за вспышки птичьего гриппа придется ликвидировать и утилизировать все поголовье местной птицефабрики в 600 тыс. куриц. В Нижегородской области от очага в Шаранге до ближайшей крупной птицефабрики всего около 60 км, отметил депутат Игорь Гордеев.

Елена Ковалева