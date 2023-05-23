Птичий грипп выявили у чаек в Нижегородской области

Грипп птиц выявлен в популяции диких чаек по итогам отбора проб в Шарангском районе, сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ведомство предпринимает необходимые действия, чтобы не допустить распространения очагов высокопатогенного вируса. Птицеводческим предприятиям рекомендовано перейти на закрытый режим работы, усилить меры по дезинфекции транспорта и термической обработке кормов.

В Россельхознадзоре напомнили, что грипп птиц протекает у диких пернатых бессимптомно, но передается человеку и домашней птице, а также животным. Заболевание часто протекает в тяжелой форме и может быть смертельным. Заражение происходит при тесном контакте или поедании мяса зараженных птиц. Также вирус может передаваться при купании, воздушно-капельным путем и через грязные руки.

Владимир Зубарев