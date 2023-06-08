Индийцев занесло на Колыму

Пассажиры рейса Дели—Сан-Франциско продолжили путешествие после двух ночей на Колыме. 240 человек дождались резервного борта авикомпании Air India. Предыдущий совершил вынужденную посадку в аэропорту Магадана. Там пассажиры успели познакомиться с местной инфраструктурой, едой из школьной столовой и даже магаданским губернатором, который теперь обещает исправить все проблемы региона. Чем индийцам запомнится Колыма? Выяснял Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: magadan / Flickr Фото: magadan / Flickr

Знакомство с достопримечательностями Колымы началось еще до схода с трапа самолета. Во время экстренной посадки Boeing неожиданно тряхнуло. Оказалось — местная яма на взлетно-посадочной полосе. Настолько, видимо, знаменитая, что и губернатор Сергей Носов за пять лет на посту к ней привык:

«Думаю, приземляясь в аэропорту Магадана, они почувствовали, как их тряхнуло несколько раз на тех неровностях взлетно-посадочной полосы, которые нужно устранять. Следующий момент: аэропорт вроде бы международный, но нет ни таможенной службы, ни пограничников, ни паспортного контроля. Мы все привыкли к нашему терминалу, а вот когда прилетают пассажиры из-за рубежа, всегда хочется выглядеть лучше».

Не вышло. Вот если бы самолет из Индии сел года через два, пассажиров ждал бы новый терминал, а тут помешали сорванные сроки строительства. С гостиницей тоже не получилось. Четырехзвездная с видом на бухту Нагаева еще не построена. Остальные действующие средства размещения заняты вахтовиками. Пришлось гостям располагаться по школам и общежитиям. Многим — прямо на полу:

«Вот мой багаж, а если я поверну камеру, вы увидите всех нас. Шутим, что мы тут, как беженцы. Ни в коем случае не хочу никого обидеть, мы очень благодарны за все, что получаем, даже банально поесть, это же надо все организовать. Я понимаю, что это непросто».

Повар школьной столовой даже не представляла насколько непросто. Ведь большинство пассажиров оказались вегетарианцами:

— Мясо не едят, сосиски тоже не едят, хотя они были из курицы. Да, тяжеловато было. И тем более мы же еще не понимаем язык. — Рис им понравился? — Да, и борщ тоже.

Кормить пришлось много: гости из Индии задержались в Магадане на две ночи. Обещанный резервный борт за ними так и не прилетел. Но город индийцы не посмотрели — виз у них нет, и гулять им запретили. Но влияние антироссийских санкций можно прочувствовать не выходя из дома: пассажиры не смогли расплатиться банковскими карточками в автоматах со снеками. Но, главное, чай бесплатный. А он гостям особенно понравился, как рассказал один из путешественников:

«Спасибо за индийский чай, за еду, за теплый прием от жителей Магадана, за все большое спасибо».

Жители Магадана неожиданному визиту оказались рады. Они вообще редко принимают иностранных гостей. Последним был, наверное, Джеки Чан, личный самолет которого сел на дозаправку в 2016 году. А ведь регион при новом губернаторе делает ставку на туризм и пытается догнать Камчатку. И здесь история с бортом Дели—Сан-Франциско может сыграть на руку, считает житель Магадана, общественный деятель Артем Ковалев:

«Хочется верить, что эта история будет иметь какое-то продолжение. Многие индийцы, может быть, даже не знали, что здесь живут люди. Что касается комфорта, да, у них тут не лучшее размещение. Тем не менее, думаю, для них этот опыт оказался интересным. Тут свой колорит, природа, которую они никогда не видели до этого момента».

У пассажиров из Индии о Колыме останутся благоприятные впечатления, а прежде всего о людях, ответственно заявил губернатор Сергей Носов. А что до ям, номерного фонда и терминала, видимо, почаще стоит садиться в Магадане иностранным самолетам, чтобы это, наконец, исправили.

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Сабина Адлейба