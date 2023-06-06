Летевший в США самолет Air India сел в Магадане из-за технической неисправности

Пассажирский борт авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Дели в Сан-Франциско, приземлился в Магадане из-за проблем с двигателем, сообщает пресс-служба Росавиации.

На борту воздушного судна находилось 232 пассажира и 11 членов экипажа.

«Экипаж самолета авиакомпании Air India Limited, летевшего из Дели в Сан-Франциско, из-за неисправности правого двигателя принял решение о посадке на аэродром Магадан (Сокол). Посадка произведена благополучно»,— отмечается в Telegram-канале ведомства. В Росавиации добавили, что в настоящее время решается вопрос пребывания и размещения пассажиров.

Транспортный прокурор Магаданской области Виталий Друппов заявил «РИА Новости», что решение по рейсу Air India, летевшему из Нью-Дели в Сан-Франциско и совершившему экстренную посадку в аэропорту Магадана, примут в ближайшее время. «Необходимо провести оценку состояния самолета»,— пояснил господин Друппов.

В случае если самолет не поврежден и не имеет серьезных неполадок, то его пассажиры смогут вылететь в США на этом же воздушном судне. По его словам, в случае обнаружения серьезных неполадок в аэропорт направятся таможенники и пограничники.

Александр Кислов