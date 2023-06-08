Резервный борт Air India с иностранцами вылетел в Сан-Франциско из Магадана

Иностранцы, которые оказались в Магадане из-за технической неисправности воздушного судна, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, вылетели в США на резервном самолете авиакомпании Air India, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

По данным ведомства, резервный борт вылетел из Магадана в 10:27 по местному времени (02:27 мск). Изначально сообщалось, что запасное судно прибудет в Магадан в 11:00 мск 7 июня.

6 июня пассажирский борт авиакомпании Air India приземлился в Магадане из-за проблем с двигателем. На борту воздушного судна находились 232 пассажира и 11 членов экипажа. Местные власти предоставили им ночлег и питание. Большинство иностранцев поселили в школе поселка Сокол, где расположен аэропорт. Женщин с детьми и беременных поселили в общежитии медколледжа в Магадане.

Эрдни Кагалтынов