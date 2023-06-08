В России заблокировали активы Euroclear и Clearstream на €2,9 млрд

Общий объем заблокированных в России активов европейских депозитариев Euroclear и Clearstream составил €2,9 млрд. Об этом говорится в отчетах Euroclear и Deutsche Borse Group (куда входит депозитарий Clearstream) за 2022 год.

Активы заблокированы в Национальном резервном депозитарии (НРД). Блокировка произошла в ответ на ограничения, которые Euroclear и Clearstream ввели в отношении НРД, исполняя европейские санкции после начала военной операции России на Украине.

В отчете Euroclear (.pdf) за прошлый год указано, что до введения санкций в отношении НРД в российском депозитарии была размещена сумма в рублях, эквивалентная €30,5 млн. В частности, на счетах типа И у Euroclear оказалось 28,9 млрд, а на счетах типа С — 188,5 млрд руб. На эти счета зачисляются средства нерезидентов в НРД. По курсу на 31 декабря прошлого года общая сумма заблокированных в России средств эквивалентна €2,9 млрд.

У люксембургского депозитария Clearstream, согласно данным отчетности (.pdf), на счетах в НРД было €134 млн, однако в минувшем году эти деньги были полностью списаны.

Euroclear и Clearstream заморозили российские активы из-за санкций в 2022 году. В декабре Национальный расчетный депозитарий получил разрешение на разблокировку иностранных активов от Минфина Люксембурга и от Казначейства Бельгии. В ЦБ тогда говорили, что разрешения европейских властей на разблокировку активов не гарантируют их возврата инвесторам. В мае глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявляла, что инвесторы вернули активы из-за рубежа примерно на 3 трлн руб.

Euroclear — это бельгийская компания, предоставляющая финансовые услуги, которая специализируется на расчетах по сделкам с ценными бумагами, а также на хранении и обслуживании активов этих ценных бумаг. Clearstream — компания, предоставляющая финансовые услуги, которая специализируется на расчетах по сделкам с ценными бумагами и принадлежит Deutsche Bоrse AG.

Подробности — в публикации «Ъ FM» «Euroclear снял блок».

Александр Кислов