Юань борется за место на рынке

В мае объем торгов с основными валютами составил на Московской бирже более 6,1 трлн руб. Наиболее сильно выросла активность инвесторов в юане, объем торгов увеличился на 17%, до 2,49 трлн руб., а доля впервые превысила 40%. Спрос на другие валюты дружественных стран тоже растет, но медленнее из-за более низкой ликвидности и развитости инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Суммарный объем торгов китайской валютой с поставкой «завтра» и «сегодня» на Московской бирже составил по итогам мая 2,49 трлн руб. Это на 17% больше показателя апреля. В итоге доля юаня в суммарном объеме торгов основными валютами (доллар США, евро, юань, турецкая лира, гонконгский доллар, казахстанский тенге, белорусский рубль), которая по итогам минувшего месяца составила 6,1 трлн руб., выросла на 4,52 процентного пункта (п. п.) и впервые закрепилась выше уровня 40%.

Общий объем торгов юанем по-прежнему уступает объему торгов в долларе США, который по итогам мая составил 2,55 трлн руб., что на 2,4% выше результата апреля. Американская валюта заняла на рынке чуть более 41,5%. В конце минувшего года на нее приходилось более 47%. Быстрее теряет долю евро, за месяц объем торгов им снизился почти на 15%, до 1 трлн руб., или 16,7% от объема торгов валютами. С начала года доля европейской валюты снизилась более чем на 5 п. п.

Сильное падение объемов торгов с евро связано с уменьшением спроса на него со стороны участников внешнеэкономической деятельности. Сейчас объемы этого взаимодействия со странами Евросоюза как в торговом, так и в туристическом плане значительно сократились, отмечает главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Место ключевого торгового партнера занял Китай, товарооборот с которым по итогам первого квартала вырос год к году почти на 39% и составил почти $54 млрд. «Значительная доля торговых потоков в евро превратилась в торговые потоки в юанях и рублях»,— отмечает ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Взаимодействие с остальным дружественным миром тоже растет, но, как и прежде, во взаиморасчетах используется в основном доллар США, который является главной резервной валютой мира. «США имеют самую развитую финансовую систему и предоставляют надежную, глубокую и ликвидную форму сбережений для иностранцев»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Практически все страны, за исключением Евросоюза, предпочитают торговать и сберегать в долларах, в том числе основные торговые партнеры России — Китай, Индия, Турция, страны Персидского залива, Азии, Латинской Америки, Африки, продолжает он.

Да и сами компании из России не готовы полностью переходить на торговлю любой дружественной валютой, так как не все они имеют развитую финансовую инфраструктуру, достаточный объем ликвидности, как юань. К тому же все они имеют внутренние особенности.

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев обращает внимание, что также турецкая лира имеет нисходящий тренд на фоне несоответствия классической монетарной теории уровня инфляции и базовых процентных ставок. В последние пять лет ежегодно лира теряла 25–80% по отношению к доллару США. Индийская рупия ограниченно конвертируемая. «В случае дисбалансов в торговле можно остаться с низколиквидной валютой, которая по своим качествам не отвечает российским интересам внешней торговли»,— отмечает Андрей Кочетков.

По мнению Михаила Васильева, сдерживает использование дружественных валют (за исключением юаня) в торговле неразвитая система валютного хеджирования. На Московской бирже инвесторам доступны как операции своп (перенос валютной позиции на следующий день), так и фьючерсы, и по этим инструментам есть достаточный объем ликвидности, отмечает он.

Аналитики не исключают дальнейшего уменьшения роли не только евро, но и доллара. Денис Попов не исключает снижения доли американской валюты к концу года до 25–30%. «По мере завершения выхода нерезидентов из недружественных экономик из российских проектов объемы торгов долларом могут начать снижение, повторив судьбу единой валюты на внутреннем рынке»,— отмечает Владимир Евстифеев. При этом, уточняет он, основной рост, как и прежде, будет происходить за счет юаня.

Виталий Гайдаев