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Коммерсантъ FM
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Самолет Air India прилетит в Магадан в 11:00 мск, чтобы забрать летевших в США пассажиров

Резервный самолет авиакомпании Air India прибудет в Магадан в 19:00 по местному времени (в 11:00 мск), для того чтобы забрать пассажиров, летевших в Сан-Франциско из Дели, сообщил «РИА Новости» министр транспорта и дорожного хозяйства Магаданской области Алексей Сиорпас.

«Все пассажиры у нас расселены. По поручению губернатора, им предоставили ночлег и питание. Большинство поселили в школе поселка Сокол, где расположен аэропорт. Женщины с детьми, беременные находятся в общежитии медколледжа в Магадане. Выйти на улицу они не могут, с ними находятся пограничники. Людей кормят, им объяснили ситуацию. Прибытие рейса ждем примерно в 19:00»,— заявил собеседник агентства.

6 июня, пассажирский борт авиакомпании Air India приземлился в Магадане из-за проблем с двигателем. На борту воздушного судна находилось 232 пассажира и 11 членов экипажа.

Эрдни Кагалтынов

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