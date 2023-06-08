Лесопроблемный комплекс

Участники российского лесопромышленного сектора пожаловались вице-премьеру Виктории Абрамченко на то, что обещанные после февральского совещания у президента РФ Владимира Путина меры поддержки так и не заработали. Речь идет о предоставлении отсрочки по плате за аренду лесных участков, увеличении транспортной субсидии для экспорта и улучшении ситуации с логистикой. Крупнейшие предприятия ЛПК сетуют на убытки и недостаточную помощь государства спустя год после введения санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, архангельские депутаты по итогам заседания с участием предприятий лесопромышленного сектора Архангельской, Вологодской, Костромской областей и Карелии обратились с рядом предложений по стабилизации ситуации в ЛПК к вице-премьеру Виктории Абрамченко. В письме, копия которого есть у “Ъ”, указывается, что до сих пор в полном объеме не реализованы поручения президента Владимира Путина, данные в рамках совещания 10 февраля.

Компании просят ускорить принятие разработанного Минприроды проекта постановления, по которому лесопромышленники в 2023 году смогут платить за аренду лесных участков исходя из фактических объемов заготовки древесины. Предложено ввести мораторий в 2024 году на индексацию ставок аренды (предполагалось их повышение на 4,6%), а также сдвинуть на 1 января 2026 года вступление в силу новых правил расчета арендных платежей.

Участники совещания снова попросили увеличить субсидии на транспорт леса на экспорт или повысить ее установленные лимиты для предприятий Северо-Запада. В письме указывается, что, например, заявки на субсидию подали шесть ведущих игроков ЛПК Архангельской области, но сумма субсидии по ним составляет только 1,5 млрд руб. при потребности в 10 млрд руб. Кроме того, лесопромышленники указывают на необходимость увеличить количество судозаходов в порты Балтийского бассейна. Российский морской флот под санкциями, а доступный флот зарегистрирован в странах, с которыми отсутствуют соглашения об исключении двойного налогообложения. В результате, фрахтуя судно, производитель вынужден выступать налоговым агентом иностранного судовладельца и платить налог в 10% от стоимости фрахта, что обнуляет экономический смысл перевозки. Компании предлагают временно обнулить ставку этого налога.

Как пояснил “Ъ” вице-президент Segezha Group Николай Иванов, компания участвовала в подготовке обращения к Виктории Абрамченко. «Наш холдинг сталкивается с аналогичной ситуацией и на своих сибирских активах — в Иркутской области и Красноярском крае,— говорит он.— Одна из ключевых задач, требующих неотложного решения,— железнодорожная логистика. Складывается парадоксальная ситуация в связи с затрудненной подачей порожняка — доставка в Китай для нас дешевле из Онеги в Архангельской области, а не из территориально близких к Китаю Лесосибирска или Иркутской области».

Гендиректор вологодской группы компаний ВЛП Антон Зебанц напоминает, что во втором полугодии 2022 года большинство лесопромышленных компаний работало в минус. В первом квартале часть из них вышла на уровень безубыточности благодаря низкой стоимости заготовки леса зимой и ослабления рубля, но ситуация остается напряженной. Так, объемы заготовки в Вологодской области в первом квартале упали на 17%, производство фанеры — на 25%. «В связи с этим и недоступностью европейских рынков необходимо оперативно принимать меры поддержки отрасли, о которых мы говорим с прошлого года, так как промедление может повлечь крайне негативные последствия»,— говорит он. Подписавший письмо зампред областного собрания Архангельска Александр Дятлов называет ситуацию в ЛПК стабильно тяжелой, а ключевой задачей — сохранение предприятий, большинство из которых являются градообразующими. Дмитрий Гвоздев, гендиректор ООО «Регион-лес», предложения которого также учтены в письме, отмечает, что «отрасль под санкциями уже почти год, а действующих и принимаемых мер поддержки по-прежнему недостаточно».

Ольга Мордюшенко