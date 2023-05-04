Лес гнется под санкциями

В России продолжается падение экспорта лесоматериалов, который сократился в первом квартале на 21%. На показатель влияет эффект высокой базы первого квартала 2022 года, когда экспорт еще не пострадал из-за санкций. Тем не менее темпы падения постепенно замедляются благодаря переориентации экспорта на Среднюю Азию и Китай, доля которого в российских зарубежных поставках уже составляет почти 64%. В отрасли рассчитывают на восстановление экспорта в этом году на фоне налаживания логистики в Азию, при этом ослабление рубля улучшает рентабельность экспортеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Экспорт пиломатериалов в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 20,9%, до 4,5 млн кубометров, сообщили “Ъ” в «Рослесинфорге». Основной поставляемой за рубеж продукцией стали доски и брус из сосны, ели и лиственницы. Падение в первом квартале в целом повторяет динамику всего 2022 года, по итогам которого поставки за рубеж, по данным агентства, упали на 22% (до 23,4 млн кубометров).

Основной причиной снижения экспорта остаются западные санкции, которые были введены 8 апреля 2022 года и начали действовать с 10 июля — на ЕС в этот период приходилась почти пятая часть экспорта пиломатериалов из РФ. Перенаправлению же экспорта в Азию мешают трудности с логистикой. Недружественные страны в первом квартале 2023 года сократили объем закупок пиломатериалов из России в 6,4 раза — до 271,6 тыс. кубометров. В частности, поставки в страны ЕС прекратились, Япония сократила импорт на 47,7%, США — на 40,3%, Корея — на 18,7%.

Сейчас, как пояснил “Ъ” директор «Рослесинфорга» Павел Чащин, основные поставки пиломатериалов идут в 15 стран Центральной и Восточной Азии, а также Ближнего Востока. «Бизнесу удалось в ускоренном режиме перенастроить логистику и найти новых контрагентов. Частичные снижения фитосанитарных ограничений в Китае снова позволили лесопромышленникам восстановить товаропоток с основным торговым партнером»,— отметил он.

По итогам первого квартала на Китай и Узбекистан совокупно пришлось свыше 74% всего экспорта пиломатериалов против 56% годом ранее. В целом в январе—марте Китай нарастил закупки российских пиломатериалов на 3,5% — до 2,88 млн кубометров, а доля страны в экспорте пиломатериалов из РФ увеличилась с 48,6% до 63,6%. Узбекистан увеличил импорт на 13,4% (до 479,1 тыс. кубометров), а свою долю — до 10,6%. В целом дружественные страны за первые три месяца года нарастили объем импорта из РФ на 6,6%, до 4,2 млн кубометров.

Господин Чащин прогнозирует рост рентабельности экспортных поставок в связи со стабилизацией курса рубля и увеличением доли высокомаржинальных продуктов. «В натуральном выражении динамика падения внешней торговли тоже сокращается, переориентация на восточное направление до конца года сможет заменить потери рынков недружественных стран»,— отмечает он.

Ожидаемо продолжает падать и экспорт круглых лесоматериалов после того, как в начале 2022 года их вывоз из РФ был ограничен. За первые три месяца 2023 года поставки кругляка за рубеж упали в 2,7 раза, до 586 тыс. кубометров. Существенный экспорт кругляка сохраняется сейчас только в сегменте березового лесосырья, 87% объемов которого уходит в Китай, уточняют в «Рослесинфорге».

В агентстве WhatWood отмечают, что практически на всех мировых рынках по-прежнему наблюдается сниженный уровень спроса на пиломатериалы, а также последовательное снижение цен. Узкие места в логистике и сложности с получением согласования заявок ГУ-12 от ОАО РЖД (заявка на перевозку грузов на согласование перевозчику) остаются главными проблемами российских экспортеров пиломатериалов, говорят там. При этом в конце 2022 года возобновились поставки пиломатериалов в Китай из морских портов Северо-Запада России, где расположены крупнейшие российские лесоперерабатывающие предприятия.

Ольга Мордюшенко