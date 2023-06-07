Польская стрела

На Открытом чемпионате Франции по теннису, продолжающемся в Париже, определились все участницы женских полуфиналов. К белоруске Арине Соболенко и чешке Каролине Муховой, достигшими этой стадии во вторник, добавились первая ракетка мира, двукратная (2020, 2022) победительница этого турнира полька Ига Швентек, в двух партиях разобравшаяся с американкой Коко Гауфф, и бразильянка Беатрис Аддад Майя, которая в трех сетах сломила сопротивление Унс Джабир из Туниса. С кортов Roland Garros — корреспондент «Ъ» Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ига Швентек

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Ига Швентек

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Для лидера рейтинга Женской теннисной ассоциации Иги Швентек нынешний сезон пока складывается отнюдь не так успешно, как предыдущий, когда она выглядела на две головы сильнее всех своих конкуренток. Из пяти турниров, которые она выигрывала в прошлом году с февраля по середину мая, ей удалось защитить титулы лишь на двух — в Дохе и Штутгарте.

Правда, проигрывает Швентек лишь избранным соперницам. Три из шести поражений с января ей нанесла прошлогодняя чемпионка Wimbledon Елена Рыбакина из Казахстана, снявшаяся с нынешнего турнира из-за болезни, и по одному — победительница Australian Open 2023 года белоруска Арина Соболенко, имеющая шанс сместить Швентек с 1-го места, триумфатор Roland Garros 2021 года чешка Барбора Крейчикова и третья ракетка мира американка Джессика Пегула. Показательно, что три из них одержали по одной победе на турнирах Большого шлема, да и Пегула, безусловно, входит в мировую элиту.

Что же касается остальных теннисисток, то с ними Швентек разбирается очень легко. В нынешнем году она взяла под ноль уже 13 сетов, что является уникальным показателем.

Четыре их этих «сухих» партий приходится на нынешний Roland Garros, причем китаянке Ван Синьюй в третьем круге она вообще не проиграла ни одного гейма. Поэтому хотя на четвертьфинальной стадии польке досталась та самая американка Коко Гауфф, которая в прошлом году с ней играла здесь в финале, явных предпосылок для сенсации не просматривалось. Да и счет личных встреч Швентек с Гауфф был 6:0, причем практически все их предыдущие матчи проходили при подавляющем преимуществе польки.

Сюрприза, естественно, не произошло. Гауфф заставила Швентек поднапрячься совсем чуть-чуть. Если 12 месяцев назад дело ограничилось лишь четырьмя геймами, выигранными американской теннисисткой, то сейчас таких геймов набралось шесть. Швентек победила — 6:4, 6:2 за 1 час 28 минут. В общей же сложности пять ее матчей на этом Roland Garros продолжались 5 часов 32 минуты, в течение которых она отдала всего лишь 15 геймов.

К тому времени, как двукратная чемпионка Roland Garros снова достигла полуфинальной стадии, уже была известна ее следующая соперница.

И вот тут случилась неожиданность, поскольку в противоборстве экс-второй ракетки мира Унс Джабир из Туниса и бразильянки Беатрис Аддад Майи шансы африканки котировались повыше. В ее пользу говорили и две победы в личных встречах, и тот факт, что в четырех матчах на пути к четвертьфиналу Аддад Майя провела на кортах Roland Garros 10 часов 28 минут. Тем удивительнее была ее очередная, уже четвертая кряду победа на нынешнем турнире в трех партиях — 3:6, 7:6 (7:5), 6:1 за 2 часа 29 минут. Джабир объяснила такой результат боевитостью соперницы, а также тем, что сама она не успела полностью восстановиться после травмы икроножной мышцы, полученной в середине апреля на первом турнире грунтовой европейской серии в Штутгарте.

Для Бразилии успех 27-летней Аддад Майи является историческим, ведь последней представительницей этой страны в полуфиналах турниров Большого шлема была Мария Буэно еще в 1968 году.

Однако сделать по сетке еще один шаг южноамериканской теннисистке будет очень трудно, и дело не только в уровне игры Швентек. Просто если в предыдущих кругах Аддад Майя имела в своем распоряжении по двое суток на восстановление, то сейчас у нее будет на отдых лишь 24 часа. Ведь оба женских полуфинала — а в другом встретятся Арина Соболенко и чешка Каролина Мухова — пройдут уже в четверг.