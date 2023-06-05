Датский марафон

Центральным событием девятого дня Открытого чемпионата Франции, продолжающегося в Париже, стала встреча шестой ракетки мира датчанина Хольгера Руне с аргентинцем Франсиско Серундоло в 1/8 финала. Чтобы пробиться в следующий круг, главному претенденту на выход в финал из нижней половины сетки потребовалось пять сетов и 3 часа 59 минут. Со стадиона Roland Garros — корреспондент «Ъ» Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Датский теннисист Хольгер Руне

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Датский теннисист Хольгер Руне

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

После того как уже в первом круге Roland Garros сенсационно покинул Даниил Медведев, фаворитами в борьбе за место в финале из нижней половины сетки стали два скандинава — норвежец Каспер Рууд и датчанин Хольгер Руне. Причем шансы 20-летнего Руне котировались выше, несмотря на его молодость и тот факт, что год назад Рууд уже доходил в Париже до финала.

Первые три круга датский теннисист миновал без особых проблем, тем более что в 1/32 финала его соперник француз Гаэль Монфис не смог выйти на корт из-за травмы запястья. Не ожидалось глобальных сложностей у Руне и в матче 1/8 финала против аргентинца Франсиско Серундоло. Хотя лучшим покрытием для южноамериканца является грунт, датчанин по результатам в нынешнем сезоне входит в пятерку лучших.

«Конечно, я верю, что могу,— сказал Руне, отвечая в субботу на вопрос, способен ли он в этому году победить на Roland Garros.— Правда, для этого я должен играть в свой лучший теннис, находиться в лучшем состоянии ума и двигаться матч за матчем».

Однако в понедельник ровеснику первой ракетки мира Карлоса Алькараса, который, кстати, младше датчанина всего на неделю, выпало жесткое испытание. На протяжении почти четырех часов Серундоло демонстрировал невероятное упорство. Кульминацией матча стала концовка пятой партии. В девятом гейме Руне взял свою подачу, но в десятом проиграл свою, уступив в двух розыгрышах по 14 ударов. В итоге дело закончилось супер-тай-брейком до десяти очков, в котором аргентинец повел — 5:3, но из десяти оставшихся розыгрышей, в том числе по причине невезения, взял всего два. Результат этого матча, продолжавшегося 3 часа 59 минут,— 7:6 (7:3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (10:7).

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Потратившему массу сил Руне в течение двух ближайших суток требуется как можно лучше восстановиться. Ведь его следующим соперником будет как раз Каспер Рууд. Этот год складывается пока для Рууда не лучшим образом. По очкам, заработанным с начала года, он пока идет лишь двенадцатым. Правда, к своему любимому турниру Большого шлема норвежец подошел в хорошем состоянии. На его счету — по две победы в трех и четырех партиях, причем высокого (198 см) чилийского атлета Николаса Харри, который во втором круге переиграл посеянного 16-м американца Томми Пола, он одолел пусть и в большой борьбе, но очень уверенно — 7:6 (7:3), 7:5, 7:5.

Соотношение сил Руне и Рууда сейчас представляется примерно равным.

В прошлом году Рууд как раз на четвертьфинальной стадии Roland Garros переигрывал Руне. Однако тот с тех пор сильно прибавил, и в данном случае норвежец может скорее рассчитывать не на психологическое преимущество, а на то, что датчанин в понедельник затратил слишком много сил.

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Тем временем определились участницы 1/4 финала в верхней половине женской сетки. На этой стадии первая ракетка мира полька Ига Швентек, чья соперница украинка Леся Цуренко в середине первой партии снялась по медицинским причинам, сыграет с американкой Коко Гауфф, переигравшей словачку Анну Каролину Шмиедлову — 7:5, 6:2. Это будет досрочное повторение парижского финала, в котором год назад Швентек взяла верх. Другую пару четвертьфиналисток составили бразильянка Беатрис Аддад Майя, сражавшаяся с испанкой Сарой Соррибес Торно 3 часа 51 минуту и победившая — 6:7 (3:7), 6:3, 7:5, и Унс Джабир из Туниса, которая легко разобралась с американкой Бернардой Перой — 6:3, 6:1.