Суд присяжных в Воронеже признал Виктора Мирского виновным в тройном убийстве и нападении на полицейских

Коллегия присяжных заседателей на заседании Воронежского областного суда признала Виктора Мирского виновным в тройном убийстве и нападении на отдел полиции в городе Лиски в 2021 году. Присяжные посчитали его виновным по всем эпизодам обвинения и не заслуживающим снисхождения. Об этом сообщил ТАСС представитель прокуратуры по Воронежской области.

Воронежский областной суд приступил к рассмотрению дела 10 января. По версии следствия, в сентябре 2021 года в результате ссоры Виктор Мирский убил семью из трех человек, включая ребенка, а затем приехал к зданию МВД по Лискинскому району. Он подорвал входную дверь, следует из материалов дела, дважды выстрелил в сотрудников полиции, двое из них получили ранения. Мирский попытался уехать, но был задержан.

Гособвинение утверждало, что мотивом убийства женщины, ее 19-летнего сына и шестилетнего внука стал забой коровы, которую они приобрели у обвиняемого. Сам он на одном из заседаний признал вину и заявил, что сожалеет об убийстве ребенка, однако на преступление его сподвигло «подлое поведение этих людей». Объясняя нападение на полицейских, он сказал, что это был «вызов системе».

Виктору Мирскому предъявили обвинения по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего), ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение, перевозка или ношение взрывных устройств), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем взрыва или иным общеопасным способом).

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Коровная месть».

Лусине Баласян