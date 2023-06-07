Исполком МОК рекомендовал не восстанавливать в правах Международную ассоциацию бокса

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал руководству организации не возвращать признание Международной ассоциации бокса (IBA). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте МОК.

В релизе такое решение объясняется отчетом по ситуации с IBA от 2 июня. В нем указано, что ассоциация не выполнила необходимые условия для возвращения статуса от декабря 2021 года. При этом исполком МОК рекомендовал сессии сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2024 года в Париже. Очередная сессия по этому вопросу пройдет 22 июня.

По данным Reuters, 5 июня IBA отправила МОК письмо: в нем сообщалось, что все требования, неисполнение которых привело к фактической дисквалификации, были выполнены. IBA отказалась продлевать контракт с генеральным спонсором — «Газпромом», обеспечила управленческую и финансовую стабильность, а также решила судейский вопрос. В письме указывалось, что, несмотря на выполнение условий, IBA не получила ответа.

Конфликт между IBA и МОК длится с 2019 года. Тогда МОК отозвал признание IBA, которая испытывала административный и финансовый кризис.

Подробнее — в материале «Боксеры отключились от газа».

Анастасия Ларина