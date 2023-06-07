Захарова назвала обсуждение новых геополитических реалий условием для переговоров с Украиной

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не блокировала переговоры с Украиной о мирном урегулировании конфликта. Возобновление диалога, указала она, зависит от готовности украинской стороны и ее союзников обсуждать новые геополитические реалии.

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«Сегодня возобновление прерванного киевским режимом переговорного процесса зависит исключительно от готовности украинских властей и их западных кураторов — возможно, даже западных кураторов в первую очередь — к серьезному обсуждению новых геополитических реалий»,— сказала Мария Захарова на брифинге, трансляция которого ведется на YouTube-канале МИДа.

Украинская сторона настаивает, что мирные переговоры возможны только при возвращении контроля Киева над территорией страны в границах 1991 года. При этом Россия требует в качестве предварительного условия признания присоединенных регионов. В начале июня в Кремле вновь заявили об отсутствии предпосылок для диалога с Украиной.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».