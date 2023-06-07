Подозреваемому во взяточничестве бывшему главе Вейделевского района Белгородской области Анатолию Тарасенко добавили дело о превышении полномочий

Управление СКР по Белгородской области возбудило уголовное дело против бывшего главы администрации Вейделевского района о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

Имя фигуранта не раскрывается. Речь при этом идет об Анатолии Тарасенко, который руководил районом в 2011–2022 годах и против которого в начале 2023 года было возбуждено дело о получении крупной взятки.

По версии следствия, с апреля 2019 по апрель 2020 года подозреваемый при организации общественных мероприятий и праздников в Вейделевском районе «склонил руководство» одной из строительных компаний перечислить не менее 230 тыс. руб. в благотворительный фонд, которые были израсходованы на нужды администрации.

Преступление выявлено в ходе совместной работы СКР, белгородского управления ФСБ и региональной полиции.

Расследование дела о взяточничестве продолжается, уточнили в СКР.

Анатолий Тарасенко сложил полномочия в декабре 2022 года на фоне претензий силовиков. Помимо подозрения во взятке, правоохранительные органы выявили также конфликт интересов. На посту главы района его сменил 5841248 Александр Алексеев.

О приговоре бывшему главе Белгородского района Анатолию Попкову читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Штраф оставили на добавку».

Александр Прытков

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