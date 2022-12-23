Глава Вейделевского района Белгородской области Анатолий Тарасенко покинул пост на фоне претензий силовиков

62-летний Анатолий Тарасенко покинул пост главы Вейделевского района Белгородской области, который он занимал с 2011 года. Есть претензии силовых структур к его деятельности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Руководить Вейделевским районом до вступления в должность главы по результатам конкурса будет Александр Алексеев. Конкурс назначен на 22 февраля 2023 года.

«Проходят следственные мероприятия. Ждем их окончания. Сегодня совет депутатов рассмотрел его заявление об уходе на очередном заседании»,— подчеркнул глава региона.

Решение о прекращении полномочий Анатолия Тарасенко в связи с его заявлением об отставке по собственному желанию было принято депутатами муниципального совета единогласно. На нем присутствовали 22 из 24 депутатов.

Отметим, что до заявления господина Гладкова прокуратура Белгородской области обратилась в Вейделевский райсуд с иском к местному совету депутатов об оспаривании некоего нормативного акта. Губернатор и теперь уже бывший глава района выступают по нему заинтересованными лицами. Дело уже передано на рассмотрение судье Роману Лобову. Господин Тарасенко не ответил пока на сообщение «Ъ-Черноземье».

Александр Алексеев ранее работал в администрации Волоконовского района. С 2014 года — замглавы по развитию сельских территорий, начальник управления сельского хозяйства.

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Мария Старикова, Сергей Толмачев