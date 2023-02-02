Белгородский СКР возбудил дело о взятке против экс-главы Вейделевского района

Управление Следственного комитета России (СКР) по Белгородской области возбудило уголовное дело против экс-главы Вейделевского района Анатолия Тарасенко.

В ведомстве уточнили, что речь идет об уголовном деле по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, путем незаконного оказания услуг имущественного характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). По версии следствия, в 2019 году господин Тарасенко, вступив в сговор с другими чиновниками, получил от представителя коммерческой организации, выполнявшей работы в рамках исполнения муниципального контракта, взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в крупном размере. Оно было получено за упрощение порядка приема выполненных работ со стороны заказчика.

Анатолий Тарасенко покинул пост в конце прошлого года. «Проходят следственные мероприятия. Ждем их окончания. Совет депутатов рассмотрел его заявление об уходе на очередном заседании»,— рассказывал тогда глава региона Вячеслав Гладков.

Анатолий Тарасенко работал на посту главы Вейделевского района Белгородской области с 2011 года. Теперь руководить администрацией до вступления в должность главы по результатам конкурса будет Александр Алексеев. Конкурс назначен на 22 февраля.

Сергей Толмачев