Экс-глава Вейделевского района Белгородской области может ответить в суде за конфликт интересов

Прокуратура Белгородской области раскрыла суть иска, поданного на прошлой неделе в Вейделевский райсуд. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», ответчиком по нему выступает теперь уже бывший глава местной администрации Анатолий Тарасенко.

В иске прокуратура просит признать незаконным решение комиссии муниципального совета Вейделевского района по урегулированию конфликта интересов от 31 августа. По нему было отклонено представление надзорного ведомства о принятии мер по устранению нарушений законодательства о противодействии коррупции, допущенных главой администрации. Прокуратура также просит решить вопрос об ответственности чиновника за нарушения и прекратить его служебный контракт в связи с утратой доверия. В связи с недавной отставкой господина Тарасенко требования могут быть скорректированы. Сейчас суд решает вопрос о принятии иска к производству.

Более подробно суть нарушений в прокуратуре пока не раскрывают. Там лишь отметили, что ведомство выявило систематические нарушения господином Тарасенко закона о противодействии коррупции. Анонсировав его отставку, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что к экс-главе есть претензии у силовиков.

Сам господин Тарасенко проигнорировал вопрос «Ъ-Черноземье» о причинах своей отставки. В соцсетях он заявил, что «пришло время уступать дорогу молодым». Руководить Вейделевским районом до вступления в должность главы по результатам конкурса будет Александр Алексеев. Конкурс назначен на 22 февраля 2023 года.

Сергей Толмачев