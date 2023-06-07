Аммиакопровод Тольятти—Одесса. Характеристики и маршрут

5 июня в районе села Масютовка в Харьковской области был взорван аммиакопровод Тольятти—Одесса. Минобороны России обвинило в произошедшем украинскую диверсионную группу. Где проходит трубопровод и каково его значение — в материале «Ъ».

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Аммиакопровод соединяет предприятие «Тольяттиазот» в Самарской области и Одесский припортовый завод, по нему осуществляется поставка российского аммиака на экспорт.

Первая очередь аммиакопровода была введена в строй в октябре 1979 года, полностью он был достроен к 1981-му. Мощность — до 2,5 млн тонн в год. Эксплуатацию аммиакопровода на территории России осуществляет ПАО «Трансаммиак», украинский участок находится в ведении УГП «Укрхимтрансаммиак».

Длина трубопровода составляет 2417 км. Трубы для него были изготовлены по спецзаказу во Франции. Они имеют толщину стенки 8 мм и диаметр 355 мм. В местах повышенной опасности, а также вблизи рек толщина труб увеличивается до 13 мм. Транспортируемый аммиак находился в трубе в виде жидкости с нормальной температурой +4°C, давление — до 35 атм.

24 февраля 2022 года в связи с началом специальной военной операции на Украине «Тольяттиазот» прекратил транзит аммиака по трубопроводу и заявил о проработке железнодорожных маршрутов. Возобновление работы аммиакопровода было одним из условий России для продления действия зерновой сделки с участием РФ, Украины и Турции.