Более 53 тысяч литров нелегального алкоголя изъяли в Нижнем Новгороде

Сотрудники полиции совместно с управлением Росалкогольрегулирования изъяли в Нижнем Новгороде 53 тыс. л нелегального алкоголя, сообщила пресс-служба ведомства. Среди изъятого — напиток марки «Мистер сидр», с которым связывают многочисленные отравления в Приволжском федеральном округе.

«В ходе проверки выявлен и пресечен оборот алкогольной продукции под торговой маркой "Мистер сидр", а также другой алкогольной продукции различных наименований без маркировки, фиксации в ЕГАИС и сопроводительных документов»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Правоохранители обнаружили более 5 тыс. л алкоголя в потребительской таре и 48 тыс. л — в кегах. Всю продукцию изъяли в рамках уголовных дел по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Случаи отравления нелегальным сидром фиксируются в Приволжье с 5 июня. По данным Минздрава, в России за последнюю неделю суррогатным алкоголем «Мистер сидр» отравились 90 человек, 29 из них погибли. Напиток выпускала компания «Анди» из Самарской области. МВД обнаружило в напитке примеси метанола и этилбутирата. Предполагаемый изготовитель Анар Гусейнов был задержан.

Подробнее — в материале «Ъ» «Метанол шагает по стране».

Елена Ковалева, Нижний Новгород