Иран намерен создать газовый хаб в Персидском заливе при участии России, Туркмении и Катара

Иран при участии России, Туркмении и Катара планирует создать газовый хаб в промышленном районе Асалуйе в южной иранской провинции Бушер, расположенной на берегу Персидского залива. Об этом сообщил министр нефти страны Джавад Оуджи. Его слова приводит агентство Tasnim.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammad Hassanzadeh / Wikipedia Фото: Mohammad Hassanzadeh / Wikipedia

Министр обратил внимание на высокую вероятность успешной реализации газового хаба в Персидском заливе, поскольку Иран обладает вторыми по величине запасами газа в мире. Кроме того, Иран полностью выполнил свои обязательства по импорту газа за последние 20 месяцев перед Туркменистаном. По словам господина Оуджи, сейчас ведется необходимая подготовка и планирование этапов строительства газового хаба.

В мае по итогам переговоров с вице-премьером России Александром Новаком Джавад Оуджи сообщил, что стороны обсуждают вопрос о совместной разработке десяти новых нефтегазовых месторождений на территории Ирана. В июле 2022 года иранская нефтяная компания NIOC и «Газпром» подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в нефтегазовой сфере на $40 млрд.

Милена Костерева