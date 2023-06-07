Иран намерен создать газовый хаб в Персидском заливе при участии России, Туркмении и Катара

Иран при участии России, Туркмении и Катара планирует создать газовый хаб в промышленном районе Асалуйе в южной иранской провинции Бушер, расположенной на берегу Персидского залива. Об этом сообщил министр нефти страны Джавад Оуджи. Его слова приводит агентство Tasnim.
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Министр обратил внимание на высокую вероятность успешной реализации газового хаба в Персидском заливе, поскольку Иран обладает вторыми по величине запасами газа в мире. Кроме того, Иран полностью выполнил свои обязательства по импорту газа за последние 20 месяцев перед Туркменистаном. По словам господина Оуджи, сейчас ведется необходимая подготовка и планирование этапов строительства газового хаба.
В мае по итогам переговоров с вице-премьером России Александром Новаком Джавад Оуджи сообщил, что стороны обсуждают вопрос о совместной разработке десяти новых нефтегазовых месторождений на территории Ирана. В июле 2022 года иранская нефтяная компания NIOC и «Газпром» подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в нефтегазовой сфере на $40 млрд.