Россия и Иран обсуждают совместную разработку десяти нефтегазовых месторождений

Иранский министр нефти Джавад Оуджи сообщил, что с Россией обсуждается вопрос о совместной разработке 10 новых нефтегазовых месторождений на территории Ирана. Об этом он сообщил по итогу переговоров с вице-премьером РФ Александром Новаком в Тегеране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammad Hassanzadeh / Wikipedia Фото: Mohammad Hassanzadeh / Wikipedia

«В нефтегазовой у нас идет сотрудничество с авторитетными российскими компаниями. За последние два года были заключены определенные контракты. И некоторые месторождения уже разрабатываются российскими коллегами»,— сказал господин Оуджи журналистам (цитата по ТАСС).

Тем временем Александр Новак на пресс-конференции в Тегеране сообщил, что «Газпром» рассматривает разработку иранских газовых месторождений «Киш» и «Северный Парс» с последующим сжижением и поставками на мировой рынок. По его словам, на сегодняшний день «фактически оговорены все технические вопросы», идет оценка коммерческих условий.

Российский вице-премьер по итогу визита в Иран добавил, что Москва и Тегеран обсуждают создание газовой электронной торговой площадки на юге исламской республики. «Идут обсуждения создания такой электронной торговой площадки на юге Ирана, в том числе с использованием иранского газа, с использованием газа, который будет в будущем совместно добываться совместно с нашими российскими компаниями»,— объяснил господин Новак.

В июле 2022 года иранская нефтяная компания NIOC и «Газпром» подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в нефтегазовой сфере на $40 млрд. Агентство Shana тогда сообщало, что проекты коснутся месторождений «Киш» и «Северный пирс», разработки шести нефтяных месторождений и строительства экспортных газопроводов. Джавад Оуджи сегодня сказал, что некоторые договоренности в рамках соглашения уже «перерождаются в настоящие контракты».

Лусине Баласян