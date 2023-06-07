Frank RG: российские банки в мае выдали рекордный объем кредитов

Объем выданных российскими банками за май 2023 года кредитов составил рекордные 1,41 трлн руб., следует из экспресс-мониторинга Frank RG. Суммарно за пять месяцев текущего года объем выдач кредитов увеличился на 49% относительно показателей аналогичного периода 2022 года. В мае объем выданных физлицам кредитов вырос на 7,63%, или на 99,8 млрд руб., к апрелю.

Независимый эксперт Дмитрий Тарасов отмечает, что 1,41 трлн руб., выданные банками в мае,— это абсолютный рекорд. Превышены показатели не только декабря 2022 года (тогда объем выданных кредитов составил 1,38 трлн руб.), но и декабря 2021 года (1,39 трлн руб.). По словам господина Тарасова, результаты мая превысили апрельские впервые с 2017 года.

Согласно исследованию Frank RG, выдача кредитов росла во всех сегментах кредитования. Однако эксперты обращают внимание, что наибольший рост показали сегменты нецелевых кредитов и автокредитования.

Всего в мае банки выдали населению 662,5 млрд руб. потребительских кредитов. Объем выдач за прошлый месяц вырос на 11,4% к апрелю и на 245% в сравнении с маем 2022 года. При этом средний размер выдаваемого кредита наличными уменьшился на 6,4%, до 201 тыс. руб. Автокредиты по итогам мая также показали рост. Объем их выдачи вырос на 8% и составил рекордные 117,9 млрд руб. Средний размер выдаваемого кредита увеличился на 27%, до 1,45 млн руб.

Объем ипотечных кредитов в мае по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 4% и достиг 591,5 млрд руб.— максимум с начала года. В сравнении с маем 2022 года рост составил 319,8%. Однако средний размер выдаваемого кредита снизился на 0,34%, до 3,72 млн руб.

О ситуации на рынке кредитования — в материале «Ъ» «Ставки разошлись с реальностью».

Милена Костерева