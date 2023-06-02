Ставки разошлись с реальностью

Крупнейшие банки начали предлагать клиентам кредиты наличными формально под 3–4% годовых. Однако реальные ставки по тем же кредитам могут превышать 30%. В условиях конкуренции за кредитоспособных заемщиков, отмечают эксперты и признают в ЦБ, банки могут прибегать к не самым добросовестным маркетинговым практикам, вводя клиентов в заблуждение.

С 1 июня второй в РФ банк ВТБ объявил о запуске кредитов наличными под ставку от 3,9% годовых. Аналогичные или даже ниже ставки уже предлагают Сбербанк (4%), ГПБ (4%), Альфа-банк (4%) и другие. Банкиры не слишком охотно обсуждают разницу между рекламой и реальной стоимостью кредита. Лишь в Газпромбанке четко уточнили, что максимальная ставка без страховки составит 31,4% годовых. В ВТБ подчеркнули, что ставки «определяются индивидуально». Исходя из условий можно предположить, что максимальная ставка составит 14% (детальные параметры и полную стоимость придется искать глубоко на сайте, в файле в формате excel). В Сбербанке ставка в 4% доступна в первый месяц, а со второго месяца увеличивается до 12,5%.

При этом средневзвешенные рыночные ставки по кредитам наличными, согласно данным ЦБ и БКИ, на конец первого квартала даже с учетом залоговых кредитов были кратно выше. Так, по данным ЦБ за март, средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в рублях, находилась в диапазоне от 12 до почти 30% годовых в зависимости от срока кредита и типа продукта. Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) за первый квартал, ставки на нецелевые кредиты наличными колебались в диапазоне от 13 до 32% годовых в зависимости от сроков и суммы.

В обозримом будущем стоимость кредитов, по мнению экспертов, будет только расти. «Скорее всего, будет наблюдаться увеличение частоты просрочек, соответственно, объективно увеличится премия за риск. Кроме того, если будет немного повышена ключевая ставка, что вполне вероятно, вырастет и стоимость фондирования»,— поясняет управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Ставки в 3–4% — не более чем маркетинговый ход, сходятся во мнении собеседники “Ъ”. «Кредитование по такой ставке не имеет экономического смысла»,— замечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Растет маркетинговая борьба за клиента хорошего качества, добавляет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. «Банки акцентируют внимание клиентов на сумме ежемесячного платежа, не показывая в рекламе реальную стоимость кредита»,— уточняет директор банковских рейтингов «Национального рейтингового агентства» Константин Бородулин.

В ЦБ подчеркнули, что регулятор вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) уже обратил внимание банков на то, что ценовые условия (ставки по кредитам и вкладам) должны быть очевидны для клиента. «Мы рекомендовали указывать на сайтах банков условия изменения ставок и их возможные значения тем же шрифтом, что и наиболее привлекательные проценты по вкладу или кредиту, и не отображать одни параметры менее заметно, чем другие,— поясняют в ЦБ.— Потребитель должен сразу видеть диапазон полной стоимости кредита и размер минимальной гарантированной ставки по вкладу».

Однако некоторые кредиторы «стараются не акцентировать внимание клиентов на том, что низкая ставка по кредиту или займу действует недолго и только при покупке страховки или дополнительных услуг», признают в ЦБ. По мнению регулятора, такие практики «не только вводят в заблуждение потребителей, но и ведут к нарушениям в сфере конкуренции».

Согласно ст. 28 ФЗ «О рекламе» «Реклама финансовых услуг и финансовой деятельности», если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита/займа, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, она должна содержать все остальные условия, определяющие полную стоимость кредита, поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский: «Это означает, что если в анонсах есть какие-то сведения по части привлекательности рекламируемого продукта, то раскрытие полных условий кредитования для кредитных организаций обязательно, но они могут указываться мелким шрифтом или в виде ссылок на другие информационные источники».

Полина Трифонова