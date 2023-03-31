Исполнено — с листа долой

Банк России отметил изменение тренда в области незаконного обналичивания средств через банки. Борьба с использованием исполнительных листов дала сокращение объема соответствующих операций в 2,5 раза, зато вдвое вырос объем незаконного обналичивания через карты и счета физлиц. На общее сокращение объема сомнительных операций в банковской системе повлияло внедрение платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), уверены в ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно данным Банка России, опубликованным в пятницу, 31 марта, в прошлом году объем подозрительных операций в банковском секторе снизился по сравнению с 2021 годом на 4,8% и вернулся к 100 млрд руб. По мнению регулятора, заметную роль в снижении сыграло внедрение платформы «Знай своего клиента». В частности, как указывает ЦБ, во второй половине 2022 года (после внедрения платформы ЗСК) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объемы подозрительных наличных операций во всех секторах экономики сократились на 7%.

«Знай своего клиента» — платформа ЦБ, которая распределяет всех российских юрлиц и ИП по уровням риска. Сервис работает по принципу светофора. Зеленый индикатор присваивается благонадежным клиентам, желтый — тем, у которых есть тревожные факторы в деятельности, красный — клиентам, которые проводят незаконные операции. По оценке регулятора, к «зеленой» группе относится около 99% компаний, к «желтой» — 0,3%, в «красную» включено 0,7%.

Из 100 млрд руб. подозрительных операций 64 млрд руб., по данным ЦБ, пришлось на незаконное обналичивание через банки денежных средств, объемы которого оказались чуть выше, чем в 2021 году. «В структуре обналичивания зафиксировано существенное снижение (в 2,5 раза) объемов подозрительных операций по исполнительным документам на фоне роста объемов обналичивания по банковским картам и счетам физических лиц и индивидуальных предпринимателей (почти в два раза)»,— отмечает ЦБ.

Изменение тренда в обналичивании денежных средств через банки было вполне ожидаемо, указывают эксперты.

Исполнительные листы были весьма удобным инструментом для обналичивания, так как они исторически слабо контролировались с точки зрения ухода от налогов и отмывания денег, поясняет глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. По словам управляющего директора по валидации агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, обналичивание по исполнительным документам было трендом 2021 года.

«Наиболее распространенной схемой стало использование исполнительных надписей нотариусов. В ответ на это последовали инициативы по повышению полномочий нотариусов по проверке реальности сделок, удостоверяемых исполнительными надписями, с одной стороны, и ужесточению ответственности нотариусов за вовлеченность в обналичивание — с другой»,— указывает он. Схема с использованием исполнительных листов получила широкую огласку, напоминает независимый эксперт Ольга Ульянова. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков уточняет, что снижение доли обналички с использованием исполнительных листов было неизбежно после того, как вскрылась «молдавская схема» (см. “Ъ” от 11 марта 2021 года), через которую проходили сотни миллиардов рублей.

«Молдавская схема» подразумевала заключение между двумя иностранными компаниями договора займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После намеренной просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд, после его решения в дело вступали приставы с исполнительными листами. В итоге средства компаний арестовывались и перечислялись истцам — иностранным компаниям, подконтрольным преступникам.

Незаконное обналичивание через физлиц выявлять сложнее всего (слишком большое разнообразие операций, сложно достоверно идентифицировать признаки сомнительности, недостаточно централизованной информации), а население в условиях сокращения реальных располагаемых доходов легче вовлекается в различные схемы, рассчитывая на дополнительные доходы. Алексей Войлуков также обращает внимание, что эту статистику могут увеличивать те суммы, которые похищают у граждан с помощью социнженерии и выводят через карты дропперов.

Максим Буйлов