ЦБ сообщил о сокращении объема подозрительных банковских операций на 5%

Объем подозрительных операцией в банковском секторе за 2022 год составил 100 млрд руб. — на 5% меньше, чем годом ранее. Это следует из аналитического комментария Банка России. По версии регулятора, этому способствовало внедрение платформы «Знай своего клиента».

Кроме того, как следует из отчетности банка, незаконный вывод средств за рубеж составил 36 млрд руб. — минимальный показатель за весь период наблюдения и на 16% меньше, чем годом ранее. Это стало следствием сокращения в 1,6 раза объема подозрительных авансовых платежей за ввозимые в Россию товары.

Анастасия Ларина