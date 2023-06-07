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Коммерсантъ FM
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Футбольная сборная Бразилии сыграет следующий матч в черной форме в знак протеста против расизма

Сборная Бразилии по футболу сыграет товарищеский матч против Гвинеи 17 июня в черной форме, протестуя против проявлений расизма, передает O Globo. Одной из жертв расистских кричалок в конце мая стал игрок бразильской сборной и мадридского «Реала» Винисиус Джуниор.

Уточняется, что черная форма бразильских футболистов будет иметь лишь один выделенный элемент — золотой номер. По информации издания, Бразилия будет играть в черной форме только первый тайм, а затем переоденется в домашнюю, желто-синюю форму.

21 мая «Реал» на выезде со счетом 0:1 уступил «Валенсии». Перед игрой и во время матча болельщики хозяев выкрикивали расистские оскорбления в адрес Винисиуса. В конце матча бразилец показал болельщикам жест, намекающий на возможный вылет «Валенсии» из высшего дивизиона чемпионата Испании, после чего получил красную карточку и был удален с поля. Мадридский клуб обратился в испанскую прокуратуру с требованием расследовать расистские оскорбления в адрес бразильского игрока.

23 мая также стало известно о задержании в Мадриде четырех человек, которые в январе повесили на мосту куклу в футболке Винисиуса. 24 мая Национальная полиция Испании задержала трех человек за расистские оскорбления в адрес бразильского игрока.

Эрдни Кагалтынов

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