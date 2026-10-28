Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Каррик уладил конфликт с капитаном команды

После матча Лиги чемпионов с итальянским «Комо» Бруну Фернандеш заявил, что остался недоволен тактическим планом тренерского штаба. По его словам, команда показала «недостаточно агрессивный прессинг». «Манчестер Юнайтед» уступил со счетом 1:4. После критики в свой адрес Майкл Каррик оставил португальца в запасе на игру восьмого тура чемпионата Англии против «Борнмута». «Манчестер Юнайтед» проиграл — 0:3.