Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Каррик уладил конфликт с капитаном команды
Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик и капитан команды Бруну Фернандеш урегулировали разногласия. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.
По информации источника, стороны провели встречу на тренировочной базе «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что португальский защитник войдет в стартовый состав команды на гостевой матч девятого тура чемпионата Англии против лондонского «Челси».
После матча Лиги чемпионов с итальянским «Комо» Бруну Фернандеш заявил, что остался недоволен тактическим планом тренерского штаба. По его словам, команда показала «недостаточно агрессивный прессинг». «Манчестер Юнайтед» уступил со счетом 1:4. После критики в свой адрес Майкл Каррик оставил португальца в запасе на игру восьмого тура чемпионата Англии против «Борнмута». «Манчестер Юнайтед» проиграл — 0:3.
В турнирной таблице Английской премьер-лиги клуб с семью очками занимает 16-е место. «Манчестер Юнайтед» не может победить на протяжении восьми матчей в различных турнирах. В последний раз команда выигрывала 10 сентября — в домашней встрече первого тура общего этапа Лиги чемпионов подопечные Майкла Каррика разгромили азербайджанский «Сабах» (4:0).
После поражения от «Борнмута» руководство клуба провело совещание, на котором было принято решение оставить специалиста на посту. При этом The Guardian сообщает, что в «Манчестер Юнайтед» занимаются поиском замены Каррика. Основными кандидатами считаются бывший тренер «Ньюкасла» Эдди Хау и экс-наставник сборной Германии и «Баварии» Юлиан Нагельсман.