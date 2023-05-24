Полиция Испании взялась за расистов

Национальная полиция Испании задержала трех человек за расистские оскорбления в адрес бразильского игрока мадридского футбольного клуба «Реал» Винисиуса. Об этом правоохранительные органы сообщили в Twitter.

«Полиция задержала в Валенсии трех молодых людей за поведение расистского характера в воскресенье на матче между "Валенсией" и "Реалом"»,— говорится в публикации.

21 мая «Реал» на выезде со счетом 0:1 уступил «Валенсии». Перед игрой и во время матча болельщики хозяев выкрикивали расистские оскорбления в адрес Винисиуса. В конце матча бразилец показал болельщикам жест, намекающий на возможный вылет «Валенсии» из высшего дивизиона чемпионата Испании, после чего получил красную карточку и был удален с поля. Мадридский клуб обратился в испанскую прокуратуру с требованием расследовать расистские оскорбления в адрес бразильского игрока.

Во вторник также стало известно о задержании в Мадриде четырех человек, которые в январе повесили на мосту куклу в футболке Винисиуса.

ТАСС