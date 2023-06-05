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Коммерсантъ FM
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В Москве возбуждено дело о покушении на убийство с особой жестокостью из-за поджога подростка

По факту поджога 14-летнего мальчика на детской площадке на юго-западе Москвы возбудили уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, пострадавшего облил бензином и поджег 14-летний подросток, когда они были на детской площадке на Чечерском проезде. Других подробностей не приводится.

Сегодня днем, 5 июня, Telegram-канал 112 сообщил, что на детской площадке в Чечерском проезде в Москве загорелся мальчик. По информации канала, это произошло, когда он с друзьями играл с бензином. Пострадавшего госпитализировали с ожогом 80% тела.

Позже в СКР и прокуратуре Москвы подтвердили информацию. Прокуратура также опубликовала фотографии с места происшествия. На них видны обгоревшая одежда рядом с детской горкой и пятилитровая бутылка с полупрозрачной жидкостью желтого оттенка.

Олеся Павленко

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