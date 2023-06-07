Завидовная доля

Структуры владельца группы «Агранта» Сергея Бачина рассчитывают консолидировать 100% гостиничного комплекса в курортной зоне Завидово на границе Подмосковья и Тверской области. Бизнесмен намерен выкупить 40%, переданные ранее в рамках мирового соглашения кредитору проекта — ВЭБ.РФ. Консолидация отеля может стать частью более сложной сделки, заключенной в преддверии кредитования госкорпорацией других проектов бизнесмена в Сочи и на Камчатке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тверской области Игорь Руденя, основатель группы «Агранта» Сергей Бачин и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Губернатор Тверской области Игорь Руденя, основатель группы «Агранта» Сергей Бачин и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

ООО «Завидово Девелопмент» обратилось в Федеральную антимонопольную службу с ходатайством о приобретении 40% долей в ООО «Завидово Плаза», говорится в сообщении ведомства. «Завидово Плаза» принадлежит гостиничный комплекс Radisson Resort—Zavidovo на одноименном курорте на границе Московской и Тверской областей.

По данным Kartoteka.ru, сейчас «Завидово Девелопмент» контролирует 60% в этой компании. Оставшиеся 40%, которые компания рассчитывает выкупить, находятся на балансе ВЭБ.РФ. В госкорпорации пояснили, что стратегия развития актива пока в проработке и сейчас продажа актива инвестору не планируется.

«Завидово Девелопмент» контролируется структурами основателя группы «Агранта» Сергея Бачина. Представитель бизнесмена также не ответил оперативно на вопросы “Ъ”.

Курорт «Завидово», расположенный на 2,5 тыс. га, Сергей Бачин развивает с 2012 года. Radisson Resort—Zavidovo насчитывает 239 номеров и относится к категории «пять звезд». В комплекс также входят 200 апартаментов.

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич указывает, что у проекта есть ряд конструктивных недостатков, но, несмотря на них, гостиница входит в число наиболее востребованных загородных отелей Московского региона.

На открытом рынке, по подсчетам эксперта, ее стоимость могла бы рассчитываться исходя из $250 тыс. на номер. В этом случае сумма всей сделки могла бы составить $109,8 млн (8,9 млрд руб.). По мнению господина Ивашкевича, спрос на объект в случае продажи был бы высоким.

Строительство Radisson Resort—Zavidovo велось на заемные средства ВЭБ.РФ: в 2013 году госкорпорация открыла «Завидово Плаза» кредитную линию на $60 млн. Но с обслуживанием долга возникли сложности, и в 2015 году в рамках заявления о банкротстве компании ВЭБ.РФ заявлял требования на 3,37 млрд руб. Производство по делу прекратилось в 2017 году в результате заключенного мирового соглашения. Тогда ВЭБ.РФ и получил 40% в «Завидово Плаза» (см. “Ъ” от 31 июля 2017 года).

Для ВЭБ.РФ «Завидово Плаза» — непрофильный актив и держать его на балансе смысла нет, отмечает управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Эксперт предполагает, что обратный выкуп 40% компании изначально планировался в процессе заключения мирового соглашения, а доля выступала залогом исполнения обязательств.

Тем не менее господин Федюкин называет такую схему нестандартной, не исключая, что теперь долг будет обеспечен с помощью более традиционных инструментов — например, залога или поручительства владельцев компании. Партнер АБ А-ПРО Екатерина Макеева не исключает, что выкуп 40% — часть более сложной сделки.

Собеседник “Ъ” на туристическом рынке допускает, что передача доли в отеле в Завидово обратно господину Бачину может быть осуществлена ВЭБ.РФ в рамках реструктуризации задолженности или стремления улучшить финансовую ситуацию инвестора перед открытием новых кредитных линий. Бизнесмен также совместно с «Интерросом» Владимира Потанина занимается развитием курорта «Роза Хутор» в Красной Поляне в горном кластере Сочи, его строительство также кредитовал ВЭБ.РФ.

В этом же районе планируется реализация проекта «Васта Дискавери», стоимость которого ранее оценивалась в 80 млрд руб. Кредитовать проект также планировал ВЭБ.РФ. На Камчатке структуры господина Бачина занимаются реализацией другого масштабного проекта — парка «Три вулкана», который сейчас находится на стадии проектирования.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев