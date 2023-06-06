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Коммерсантъ FM
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Установлены причины авиаинцидента с Boeing в аэропорту Перми

Росавиация отчиталась о завершении расследования инцидента с самолетом Boeing 737 авиакомпании «Победа», случившегося в пермском аэропорту Большое Савино 7 января 2023 года. Тогда при попытке разбега Boeing снесло влево, в результате воздушное судно оказалось в сугробе. Никто из 186 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадал.

Практически сразу авиавласти предположили, что авиационный инцидент мог произойти из-за отказа механизма управления передней опоры шасси (ПОШ). Источники «Ъ-Прикамье» говорили, что причиной мог стать и человеческий фактор.

В итоге Росавиация пришла к выводу, что происшествие случилось из-за совокупности факторов. Было установлено, что механизм управления опорой шасси работал с затруднением. Командир воздушного судна в этих условиях принял необоснованное решение на вылет и передал функции управления второму пилоту.

При этом экипаж понимал, что механизм управления ПОШ, который приводится в действие ручкой-тиллером, работает «затяжеленно». Сам тиллер, после того как его отпустил пилот, не вернул опору шасси в нейтральное положение, при котором шасси стоят прямо. Наиболее вероятной причиной неисправности были проблемы с гидравлической жидкостью в системе поворота. Предполагается, что эти проблемы возникли из-за крайне низкой температуры в Большом Савино (минус 35 градусов).

Также эксперты Росавиации считают, что командир воздушного судна не в полном объеме выполнил действия по прекращению взлета с использованием тормозов. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», экипаж Boeing «Победы» был наказан, но остался на летной работе.

Стоит отметить, что после этого произошло еще несколько случаев выкатывания самолетов различных типов из-за проблем с передней опоры шасси.

Подробно об авиаинциденте в Перми «Ъ» писал в материале «Несинхронное воздухоплавание».

Дмитрий Астахов, Пермь

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