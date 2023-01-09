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Несинхронное воздухоплавание

Лайнер «Победы» мог выкатиться за ВПП из-за разнотяга двигателей

В Перми транспортная прокуратура и следственный отдел на транспорте СКР проверяют обстоятельства инцидента с самолетом B-737 авиакомпании «Победа», который утром 8 января выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) местного аэропорта при попытке начать разбег. По данным экипажа, после вывода двигателей во взлетный режим воздушное судно снесло влево. Следствие проверяет версии отказа техники и ошибки экипажа. Как полагают источники, выкатывание могло произойти из-за несинхронной работы двигателей после их вывода во взлетный режим. Собеседники, близкие к пермскому аэропорту, утверждают, что состояние взлетно-посадочной полосы в момент инцидента было «идеальным».

Самолет B-737 авиакомпании «Победа», который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет B-737 авиакомпании «Победа», который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Самолет B-737 авиакомпании «Победа», который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Авиационный инцидент с самолетом Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» (регистрационный номер RA-73294), выполнявшим рейс Пермь—Москва (Шереметьево), произошел утром 8 января в 7 часов 18 минут по местному времени. Как следует из расшифровки переговоров пилотов с диспетчером, экипаж получил разрешение на занятие исполнительного старта и взлет с ВПП Большого Савино с курсом 211 градусов. Практически сразу после этого один из пилотов доложил о выкатывании. «Борт порядок, повреждений нет. Мы выкатились сразу после вывода двигателей. Влево повело»,— сообщил он.

Никто из 183 пассажиров воздушного судна и шести членов его экипажа не пострадал. Меньше чем за час люди были эвакуированы с помощью штатных трапов, вечером того же дня их отправили в Москву резервным бортом.

При этом сам аэропорт на несколько часов был закрыт для приема и выпуска самолетов. О проверках по факту инцидента сообщили Пермская транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. «Следствие рассматривает все возможные версии случившегося. Среди них: ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб, а также техническая неисправность самолета»,— говорится в сообщении управления.

Собеседник «Ъ-Прикамье» в пермском аэропорту говорит, что погодные условия во время инцидента были допустимыми для полета, а состояние ВПП он назвал «идеальным». «Полоса была сухой, как летом, это видно из метеосводки»,— пояснил источник. По его словам, претензий к работе аэропорта у авиакомпании и авиационных властей нет.

В пресс-службе авиакомпании «Победа» сообщили, что во время разбега «экипаж принял решение прервать взлет. Произошло частичное выкатывание воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы».

Собеседники «Ъ-Прикамье» в авиационной отрасли предполагают, что в качестве приоритетной версии рассматривается несинхронная работа двигателей после перемещения рычагов в положение максимальной тяги, необходимой для взлета.

«Практически мгновенный снос влево может свидетельствовать о том, что тяга правого двигателя была выше»,— говорит один из пилотов, имеющих опыт эксплуатации В-737. По словам авиаторов, это могло произойти как из-за проблем с техникой, так и вследствие ошибки пилотирующего члена экипажа.

Комментируя эту версию, пилоты отмечают, что аэродром Большое Савино имеет ряд особенностей. Так, для выруливания на ВПП используется только одна, примыкающая к центру полосы, рулежная дорожка, а остальные не эксплуатируются. Для выхода на исполнительный старт самолеты рулят в начало взлетно-посадочной полосы, где выполняют разворот на осевую линию ВПП, искусственно создавая разную тягу двигателей. «Поворачивая специальным механизмом носовую стойку на нужное направление и увеличивая тягу одного из двигателей, пилот может выполнять маневры в относительно ограниченном пространстве,— рассказывает командир B-737 одной из российских авиакомпаний.— То есть для разворота в левую сторону необходимо увеличить тягу правого двигателя и наоборот».

По просьбе «Ъ-Прикамье» пилоты проанализировали передвижения воздушного судна по пермскому аэродрому на основе данных сервиса flightradar.ru. Они рассказали, что В-737 развернулся на полосе, начал разбег, после чего примерно через 200 м выкатился влево.

«Чисто теоретически это могло произойти, если пилот в конце разворота сразу включил взлетный режим, не успев полностью выровнять самолет по ВПП,— говорит один из летчиков.— В этом случае правый двигатель вышел на максимальные обороты на несколько секунд раньше левого, поэтому самолет и повело влево».

По его словам, чтобы этого не произошло, пилотам В-737 перед началом разбега рекомендуется сначала синхронизировать двигатели на режиме 40% от максимальной тяги. «Но каждый случай индивидуален, никого обвинять я не собираюсь,— отмечает он.— Тем более для экономии времени в аэропортах с высокой загрузкой используется специальная процедура, когда на взлетный режим двигатели выводятся в движении, без остановки в точке исполнительного старта, в том числе и после разворота». В то же время он отмечает, что в этом случае необходимо выводить двигатели на взлетный режим не резко, а в течение трех-пяти секунд. При этом воздушное судно должно к тому времени двигаться по траектории, близкой к осевой линии, не менее 50 м.

Что касается доследственной проверки, согласно законодательству, она может продолжаться до тридцати суток. Как говорят источники, выкатившийся борт все еще находится в пермском аэропорту, по предварительным данным, серьезных повреждений он не получил. Самолет осматривают технические специалисты.

Дмитрий Астахов, Пермь

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