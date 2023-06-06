Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 6 июня

20:50. Эвакуированные жители трех приграничных сел Грайворонского округа Белгородской области будут получать необходимую гуманитарную помощь наравне с уехавшими из Шебекинского городского округа. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в ходе прямого эфира во «ВКонтакте».

17:44. Губернатор Игорь Артамонов направил в Минобороны запрос для создания в Липецкой области третьего именного подразделения, в котором будут служить уроженцы региона. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Первым липецким именным подразделением, напомним, стал гаубичный дивизион имени Ивана Флерова, уже участвующий в спецоперации на Украине. С апреля в регионе формируется новый артиллерийский дивизион, которому присвоили имя Героя России, погибшего в Сирии липецкого летчика Олега Пешкова.

«Побывал в пункте отбора на военную службу по контракту. Не пустует, люди приходят постоянно. Пока был там, четыре человека записались в наш именной артдивизион имени Пешкова. В среднем в день здесь принимают 15-20 человек, бывало и 70»,— рассказал глава региона.

17:03. Правительство Курской области сообщило о гибели в ходе спецоперации на Украине еще двух уроженцев региона. Оба они были добровольцами. Уроженец райцентра Черемисиново Вадим Крюков 1979 года рождения погиб при освобождении Артемовска (Бахмута). Место гибели 41-летнего жителя Курска Андрея Денисова не называется, но известно, что он скончался 24 апреля 2023 года.

15:19. Над Белгородом по двум воздушным целям отработала российская система ПВО. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Последствия на земле уточняются.

13:47. Воронежские власти включат в круг поддержки семей участников спецоперации родителей бойцов «с обеих сторон», рассказал губернатор Александр Гусев: «Членами семьи участника СВО в Воронежской области будут считаться не только супруга и дети, но и родители с обеих сторон». Кроме того, власти планируют организовать психологическое и бытовое сопровождение приезжающих в отпуск бойцов, так как «парни не должны оставаться один на один с плохими мыслями, если они у них есть». «Конечно, в таком вопросе не может быть исчерпывающих универсальных рекомендаций, поэтому каждый социальный координатор должен найти персональный подход к человеку», — уточнил губернатор. По его словам, будет усилена работа психотерапевтов: «Сейчас в них больше всего нуждаются демобилизованные воронежцы». в рамках поддержки районы области поделятся друг с другом лучшими практиками, чтобы бойцы и их родные получили наиболее эффективные решения.

13:22. Жители белгородского села Муром снова получают сообщения РСЧС об обстреле.

12:38. Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о действии в регионе нескольких вооруженных групп противника. «В настоящее время участились звонки жителям о действии на территории области вооруженных диверсионных группах противника. Звонящие в мессенджерах представляются сотрудниками МВД и говорят, что белгородцы могут самостоятельно задержать диверсантов, которые передвигаются на автомобилях полиции, одеты в форму российских военнослужащих с белыми повязками на руках. Представители правоохранительных органов и органов власти никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах с телефонов других государств. Будьте внимательны, и доверяйте только официальным источникам», — заявили в оперштабе.

12:35. В трех районах Орловской области 6 июня работают ярмарки вакансий для желающих поступить на военную службу по контракту. Контрактники могут ознакомиться с условиями в Мценске, Новосиле и Залегощи. Всего власти намерены провести 11 ярмарок: 7 июня в Малоархангельском, Покровском и Шаблыкинском районах, 8 июня в Новодеревеньковском районе, 9 июня в Корсаковском, Сосковском и Урицком арйонах.

11:59. Со стороны Украины по Белгородской области 5 июня выпустили 558 снарядов, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. В Шебекинском городском округ зафиксирован 491 прилет и 12 сбросов взрывных устройств с беспилотника. По Грайворонскому горокругу выпущено 49 снарядов. В Белгородском районе зафиксировано 14 прилетов, сброс взрывного устройства с беспилотника, работала ПВО. Под обстрелы также попали Борисовский, Волоконовский и Краснояружский районы. А над Белгородом дважды сработала система ПВО по воздушным целям. Пострадали два человека, повреждены дома, автомобили, предприятия и энергетические объекты.

10:33. Из Липецкой области от партии «Единая Россия» отправлено больше 4 тонн гуманитарной помощи в Белгородскую область для эвакуированных жителей. Об этом рассказал губернатор Игорь Артамонов. В посылку вошли продукты, предметы первой необходимости, средства гигиены, а также корм для животных.

10:12. РСЧС сообщает об обстреле села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области.

8:26. Пострадавший во время обстрела 5 июня 14-летний мальчик из села Глотова Грайворонского городского округа Белгородской области доставлен с черепно-мозговой травмой и контузией в детскую областную больницу. Об этом утром 6 июня рассказал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, мальчик находится в сознании, а врачи делают все, что необходимо.