Власти Липецкий области предложили Минобороны РФ сформировать гаубичный дивизион имени Олега Пешкова

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о формировании из местных бойцов нового артиллерийского дивизиона, которому планируется присвоить имя Героя России, погибшего в Сирии липецкого летчика Олега Пешкова.

В своем телеграм-канале господин Артамонов рассказал о встрече с добровольцами, которые «уже имеют боевой опыт». «Ребята хотят поддержать тех, кто участвует в спецоперации на Украине. Многие из них были на передовой, привозили гуманитарный груз в наш гаубичный дивизион имени Ивана Флерова. Видели, как все устроено. Дивизион полностью укомплектован из наших липецких парней. Они знают друг друга, плечом к плечу успешно выполняют боевые задачи»,- написал губернатор.

По его словам, региональные власти «постоянно на связи» с командованием уже сформированного гаубичного дивизиона: «Обеспечиваем их всем необходимым. Бойцы благодарят земляков за помощь, за поддержку их семей, передают приветы». «Считаю, что подразделения, сформированные из жителей одного региона, вызывают максимальное доверие у тех, кто решил служить по контракту. Так что будем формировать еще один липецкий дивизион. Реактивный артиллерийский дивизион имени Героя России Олега Пешкова»,- объяснил Игорь Артамонов. Он назвал такую инициативу «хорошим делом, которое надо поддержать». Предложение о наименовании подразделения власти должны направить в Минобороны.

В августе прошлого года стало известно, что из контрактников-земляков в Липецкой области «комплектуется именной артиллерийский гаубичный дивизион». Региональный союз строителей участвовал в сборе предметов быта для военных этого подразделения. В декабре Игорь Артамонов в очередной раз побывал в зоне проведения СВО, где посетил место дислокации дивизиона имени Ивана Флерова и передал гуманитарный груз, сформированный по заявкам командования.

Имя погибшего в Сирии Героя России Олега Пешкова присвоено истребителю-бомбардировщику Су-34 с бортовым номером 10 Липецкого авиацентра. Напомним, липецкий летчик погиб 24 ноября 2015 года — его Су-24М был сбит турецким F-16, а катапультировавшегося пилота расстреляли с земли.

Владимир Зоркий