ЕСПЧ обязал РФ выплатить Навальному компенсацию за плохое расследование отравления

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить оппозиционеру Алексею Навальному моральную компенсацию в €40 тыс. Суд посчитал, что российские власти должным образом не расследовали возможное отравление политика в августе 2020 года. В решении суда говорится, что при расследовании не были учтены политические мотивы отравления и возможное применение запрещенного химического оружия. Россия не выполняет решения ЕСПЧ с марта 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Суд постановил, что, в самом деле, имелся риск серьезной непосредственной угрозы жизни Навального при подозрительных обстоятельствах, что автоматически обязывало государство провести эффективное расследование, согласно 2-ой статье (конвенции)»,— говорится в решении суда.

ЕСПЧ признал, что расследование обстоятельств отравления, инициированное российскими властями, не было доступным для проверки, что не дало возможности «идентифицировать и при необходимости наказать виновных». ЕСПЧ счел, что необходимо было расследовать возможное участие в отравлении политика представителей государства. Суд, ссылаясь на свое предыдущее решение, объяснил это тем, что Алексей Навальный находился под наблюдением спецслужб.

В решении ЕСПЧ говорится, что приоритетным направлением расследования должен был стать факт возможного использования при его отравлении запрещенного химического оружия. В этом пункте суд сослался на решение экспертов Организации по запрещению химического оружия, которые нашли следы отравляющего вещества в пробах из организма оппозиционера. «Разработка и использование таких химических веществ требуют времени, навыков и уровня организации, который вряд ли может быть достигнут лицами, не связанными с государственными учреждениями»,— говорится в решении.

Политик Алексей Навальный был госпитализирован в августе 2020 года в Омске. В декабре 2020 года журналисты нескольких изданий, в том числе CNN и Der Spiegel, опубликовали расследование, в котором возможными отравителями политика называют восемь сотрудников ФСБ. В материале журналистов говорилось, что сотрудники Института криминалистики ФСБ следили за Алексеем Навальным с 2017 года и впервые попытались отравить его в июне 2020 года.

В марте 2022 года Россию исключили из Совета Европы. Летом 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает не выполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года.

2 февраля 2021 года Алексею Навальному заменили условный срок по делу о хищениях у «Ив Роше» на реальный. Суд посчитал, что политик нарушил условия испытательного срока, по которым должен был отмечаться в инспекции (в это время оппозиционер лечился за границей от последствий отравления). Ему назначили три с половиной года колонии. В марте 2022 года его приговорили к девяти годам колонии по делу о мошенничестве и оскорблении суда.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» «Европейский суд не нашел политики в деле "Ив Роше"».

Анастасия Ларина